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Словаччиною прокотилися масові протести проти уряду Фіцо
11:57 02.02.2024 |
У Словаччині тисячі людей вийшли 1 лютого на вулиці, щоб взяти участь в акціях протесту проти нинішнього уряду на чолі з прем'єр-міністром Робертом Фіцо.
У столиці країни Братиславі на вулиці вийшли близько 30 тисяч демонстрантів із плакатами "Фіцо - зло для Словаччини", "Ганьба мафіозному уряду Фіцо!", "Фіцо - вирушай у Росію", повідомив словацький телеканал TA3 з посиланням на організаторів.
Демонстрації на заклик опозиційних партій відбулися також у 30 містах Словаччини та, як зазначає агентство dpa, стали наймасовішими з початку протестів у грудні минулого року.
Невеликі акції солідарності відбулися також у Празі, Брюсселі, Парижі та низці інших європейських міст, де проживають словаки, пише словацьке агентство TASR.
Нинішні акції протесту - не перші в цьому році. Масові антиурядові виступи сталися й у січні.
Фіцо планує згорнути боротьбу з корупцією
Акції, організовані однією консервативною та двома ліберальними опозиційними партіями, спрямовані насамперед проти запланованої реформи системи юстиції, яка обговорюється у словацькому парламенті.
Опозиція вбачає у цій реформі загрозу правовій державі у Словаччині. З критичними зауваженнями виступили також представники Європейської Комісії та Європарламенту. В грудні Європейська прокуратура в Люксембурзі схарактеризувала заплановані нововведення у Словаччині як "серйозний ризик порушення верховенства закону".
Уряд Фіцо має намір скасувати спеціальну прокуратуру, яка займається боротьбою з організованою злочинністю та політичними злочинами, мотивуючи свої плани тим, що колишній уряд зловживав цією структурою з політичною метою. Зокрема, Фіцо звинуватив цей орган в упередженому ставленні до своїх соратників.
Заплановані зміни також передбачають пом'якшення покарань за корупційні та деякі інші злочини, зокрема можливість умовного засудження, а також значне скорочення строків давності. Щоб пришвидшити процес, правляча коаліція схвалила прискорену парламентську процедуру для ухвалення змін та обмеження відведеного часу на обговорення. Голосування може відбутися вже наступного тижня.
Тим часом президентка Словаччини Зузана Чапутова різко розкритикувала запропоновані урядом зміни й заявила, що готова оскаржити цей закон у Конституційному суді, пише агенція Associated Press.
Опозиція вважає, що Фіцо, котрий вкотре переміг на виборах восени 2023 року, скасуванням спецпрокуратури намагається не допустити розслідування звинувачень в корупції в його партії у період її перебування при владі з 2012 по 2018 рік.
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