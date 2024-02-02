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Британія вперше за 8 років проведе випробування ядерної ракети з підводного човна
11:56 02.02.2024 |
Велика Британія вперше з 2016 року проведе випробувальний запуск ядерної ракети з підводного човна в Атлантичному океані.
Про це повідомляє The Telegraph, пише "Європейська правда".
Судноплавні компанії були попереджені про те, що будуть проведені випробування, коли підводний човен HMS Vanguard прибув до Атлантичного океану.
Випробування, в якому буде задіяна боєголовка без ядерного заряду, відбудеться до 4 лютого приблизно за 90 км від східного узбережжя Флориди з радіусом дії 5 900 км.
Востаннє Велика Британія випробовувала ядерну зброю в 2016 році.
Хоча такі випробування плануються заздалегідь і не є прямою відповіддю на геополітичну діяльність, вони відбуваються на тлі загострення кризи в Червоному морі.
Раніше цього тижня британський міністр оборони Грант Шаппс зустрівся із своїм американським колегою Ллойдом Остіном, щоб обговорити події в регіоні та шляхи подолання спільних загроз.
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