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АНАЛІТИКА

Британія вперше за 8 років проведе випробування ядерної ракети з підводного човна

 

Велика Британія вперше з 2016 року проведе випробувальний запуск ядерної ракети з підводного човна в Атлантичному океані.

Про це повідомляє The Telegraph, пише "Європейська правда".

Судноплавні компанії були попереджені про те, що будуть проведені випробування, коли підводний човен HMS Vanguard прибув до Атлантичного океану.

Випробування, в якому буде задіяна боєголовка без ядерного заряду, відбудеться до 4 лютого приблизно за 90 км від східного узбережжя Флориди з радіусом дії 5 900 км.

Востаннє Велика Британія випробовувала ядерну зброю в 2016 році.

Хоча такі випробування плануються заздалегідь і не є прямою відповіддю на геополітичну діяльність, вони відбуваються на тлі загострення кризи в Червоному морі.

Раніше цього тижня британський міністр оборони Грант Шаппс зустрівся із своїм американським колегою Ллойдом Остіном, щоб обговорити події в регіоні та шляхи подолання спільних загроз.
Ключові теги: Британія
 

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