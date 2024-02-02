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США схвалили продаж Індії 31 ударного дрона та ракет за майже $4 млрд
11:45 02.02.2024 |
Державний департамент США схвалив потенційний продаж Індії 31 ударного безпілотника MQ-9B SkyGuardian, супутніх ракет та обладнання на суму майже 4 мільярди доларів.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву Міноборони США.
Схвалення угоди Держдепом не означає, що вона є безсумнівною, але демонструє прогрес у прагненнях Вашингтона переконати Нью-Делі відмовитися від купівлі російської військової техніки.
Угода також включає сучасне обладнання зв'язку та спостереження, 170 ракет AGM-114R Hellfire, а також 310 високоточних планерних бомб.
Це рішення зовнішньополітичного відомства свідчить про те, що угоду, ймовірно, схвалили лідери комітетів Конгресу США.
Сенатор Бен Карді від демократів, який очолює Комітет у закордонних справах Сенату, заявив, що він припинив "притримувати" угоду після того, як адміністрація президента Джо Байдена погодилася повністю розслідувати ймовірну змову агентів індійського уряду з метою вбивства сикхського сепаратиста на американській землі.
"Адміністрація (Байдена) вимагала проведення розслідування та притягнення до відповідальності за змову тут, у Сполучених Штатах, та притягнення до відповідальності в Індії за подібні дії", - сказав Карді журналістам.
Раніше президент Франції Емманюель Макрон відвідав Індію на тлі переговорів між країнами щодо багатомільярдних угод про купівлю французьких винищувачів і підводних човнів для Нью-Делі.
Перед цим стало відомо, що французький експорт озброєнь встановив рекорд у 2022 році завдяки продажу винищувачів Rafale, на придбання 26 яких раніше дала згоду Індія.
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