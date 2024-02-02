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АНАЛІТИКА

США посилюють тиск на Угорщину щодо схвалення членства Швеції в НАТО

 

Високопоставлені американські законодавці хочуть, щоб Угорщина якнайшвидше схвалила вступ Швеції до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Зазначається, що Будапешт ризикує завдати непоправної шкоди своїм відносинам із Вашингтоном, якщо вона не зробить жодних дій.

Комітет Сенату з міжнародних відносин Бен Кардін заявив, що має "глибоке занепокоєння" з приводу курсу нинішнього уряду Угорщини.

"Партнери не роблять таких речей. І я запитую, чи є вони надійним союзником у нашій програмі безвізового режиму", - заявив він на прес-конференції.

Сенатори Джин Шахін, демократ, і Том Тілліс, республіканець, які є співголовами сенатської групи спостерігачів НАТО, опублікували заяву, яка закликає Угорщину змінити курс.

"Бездія Угорщини ризикує завдати непоправної шкоди її відносинам зі Сполученими Штатами та НАТО", - заявили у своєму зверненні сенатори.

Угорщина на сьогодні є єдиним членом НАТО, який не схвалив заявку Швеції на вступ до альянсу.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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