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США посилюють тиск на Угорщину щодо схвалення членства Швеції в НАТО
09:36 02.02.2024 |
Високопоставлені американські законодавці хочуть, щоб Угорщина якнайшвидше схвалила вступ Швеції до НАТО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Зазначається, що Будапешт ризикує завдати непоправної шкоди своїм відносинам із Вашингтоном, якщо вона не зробить жодних дій.
Комітет Сенату з міжнародних відносин Бен Кардін заявив, що має "глибоке занепокоєння" з приводу курсу нинішнього уряду Угорщини.
"Партнери не роблять таких речей. І я запитую, чи є вони надійним союзником у нашій програмі безвізового режиму", - заявив він на прес-конференції.
Сенатори Джин Шахін, демократ, і Том Тілліс, республіканець, які є співголовами сенатської групи спостерігачів НАТО, опублікували заяву, яка закликає Угорщину змінити курс.
"Бездія Угорщини ризикує завдати непоправної шкоди її відносинам зі Сполученими Штатами та НАТО", - заявили у своєму зверненні сенатори.
Угорщина на сьогодні є єдиним членом НАТО, який не схвалив заявку Швеції на вступ до альянсу.
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