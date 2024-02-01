Санкції «обвалюють» імпорт російської нафти в Індію, у січні - найнижчий рівень за рік

Імпорт сирої нафти в Індію з РФ падає другий місяць поспіль до найнижчого рівня за рік, причиною цього стали санкції країн Заходу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Reuters.

«Імпорт сирої нафти до Індії від її головного постачальника - РФ - падає другий місяць поспіль, опустившись у січні до найнижчого рівня за рік, оскільки посилення західних санкцій вдарило по постачанню нафти марки Sokol», - йдеться у повідомленні.

Імпорт нафти з РФ знизився на 4,2%, до 1,3 мільйона барелів щодоби. Дані агентства з відстеження суден Vortexa показали зниження видобутку на 9%, до 1,2 млн барелів щодоби.

«Зменшення знижок на російську нафту порівняно з близькосхідною нафтою, нещодавні санкції США щодо судновласників, які перевозять російську нафту вище за цінову межу, а також зростання танкерних премій унаслідок атак у Червоному морі зробили російську нафту менш привабливою для індійських нафтопереробних заводів останніми місяцями», - сказала керівниця відділу аналізу в Азійсько-Тихоокеанському регіоні Vortexa Серена Хуанг.

Хуанг додала, що імпорт російської нафти в Індію може ще більше скоротитися впродовж найближчих місяців.

Торік Індія стала найбільшим покупцем морської нафти з РФ, яку продавали зі знижкою після того, як західні країни припинили її імпорт після початку вторгнення РФ в Україну.

Однак у грудні США запровадили санкції щодо суден та операторів суден, які перевозять російську нафту, що продається за ціною вище 60 доларів за барель. Банкам та постачальникам послуг було запропоновано стежити за тим, щоб вантажі не порушували цінової межі.

Через санкції декілька танкерів, які повинні були доставляти сиру нафту марки Sokol в Індію, були спрямовані в інший бік.

Як зазначається, в лютому Індія планує отримати щонайменше п'ять партій сирої нафти Sokol, хоча у січні ця країна не отримала жодної.

Як повідомляв Укрінформ, санкції США мали серйозний вплив на плани РФ з розвитку експорту свого скрапленого природного газу.

20 грудня міністерство фінансів США оголосило про запровадження додаткових кроків щодо обмеження доходів Росії від продажу нафти, а також уникнення нелегальних схем обходу цінових лімітів, запроваджених для РФ у цій галузі.