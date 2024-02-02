Швейцарія оголосила про намір поглибити співпрацю з НАТО

Федеральний уряд Швейцарії має намір поглибити співпрацю з Північноатлантичним Альянсом, зокрема шляхом залучення строковиків до спільних навчальних місій і перегляду правил транзиту іноземних військових через свою територію.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Swissinfo, йдеться у звіті швейцарського уряду про посилення безпеки, представленого парламенту країни напередодні, 31 січня.

Влада Швейцарії у звіті наголошує, що продовжує дотримуватись багаторічної політики нейтралітету, але залишає за собою право в разі нападу формувати необхідні військові альянси. "Необхідно створити правову основу з дотриманням меж нейтралітету", - йдеться в документі.

У цьому ж контексті швейцарська Федеральна рада пропонує посилити співпрацю з НАТО у сфері оборони.

"Швейцарія значною мірою сама наклала на себе нинішні обмеження, тому вона повинна відмовитися від них або принаймні адаптувати їх у межах закону про нейтралітет", - зазначається у звіті.

Уряд Швейцарії також заявив, що не слід брати на себе жодних зобов'язань, залежностей чи обмежень, які були б зрештою несумісні з нейтралітетом країни.

Як відомо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну швейцарська влада й суспільство все більше схиляються до посилення безпекової співпраці, зокрема і з Північноатлантичним Альянсом. Швейцарія вже є учасником програми НАТО "Партнерство заради миру" й минулого року уклала угоду про співпрбітництво в її межах.

Водночас Швейцарію критикують на міжнародному рівні за її позицію щодо заборони реекспорту озброєнь, які могли б використати для боротьби з російською агресією проти України.