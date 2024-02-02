Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Швейцарія оголосила про намір поглибити співпрацю з НАТО

 

Федеральний уряд Швейцарії має намір поглибити співпрацю з Північноатлантичним Альянсом, зокрема шляхом залучення строковиків до спільних навчальних місій і перегляду правил транзиту іноземних військових через свою територію.

Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Swissinfo, йдеться у звіті швейцарського уряду про посилення безпеки, представленого парламенту країни напередодні, 31 січня.

Влада Швейцарії у звіті наголошує, що продовжує дотримуватись багаторічної політики нейтралітету, але залишає за собою право в разі нападу формувати необхідні військові альянси. "Необхідно створити правову основу з дотриманням меж нейтралітету", - йдеться в документі.

У цьому ж контексті швейцарська Федеральна рада пропонує посилити співпрацю з НАТО у сфері оборони.

"Швейцарія значною мірою сама наклала на себе нинішні обмеження, тому вона повинна відмовитися від них або принаймні адаптувати їх у межах закону про нейтралітет", - зазначається у звіті.

Уряд Швейцарії також заявив, що не слід брати на себе жодних зобов'язань, залежностей чи обмежень, які були б зрештою несумісні з нейтралітетом країни.

Як відомо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну швейцарська влада й суспільство все більше схиляються до посилення безпекової співпраці, зокрема і з Північноатлантичним Альянсом. Швейцарія вже є учасником програми НАТО "Партнерство заради миру" й минулого року уклала угоду про співпрбітництво в її межах.

Водночас Швейцарію критикують на міжнародному рівні за її позицію щодо заборони реекспорту озброєнь, які могли б використати для боротьби з російською агресією проти України.
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,6047
  0,0420
 0,11
EUR
 1
 40,6695
  0,0372
 0,09

Курс обміну валют на вчора, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6019  0,11 0,30 38,1522  0,11 0,28
EUR 40,7470  0,18 0,45 41,5933  0,11 0,26

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5550  0,00 0,00 37,5800  0,01 0,03
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес