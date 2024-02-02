Фінансові новини
- |
- 02.02.24
- |
- 02:28
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Швейцарія оголосила про намір поглибити співпрацю з НАТО
23:11 01.02.2024 |
Федеральний уряд Швейцарії має намір поглибити співпрацю з Північноатлантичним Альянсом, зокрема шляхом залучення строковиків до спільних навчальних місій і перегляду правил транзиту іноземних військових через свою територію.
Про це, як пише "Європейська правда" з посиланням на Swissinfo, йдеться у звіті швейцарського уряду про посилення безпеки, представленого парламенту країни напередодні, 31 січня.
Влада Швейцарії у звіті наголошує, що продовжує дотримуватись багаторічної політики нейтралітету, але залишає за собою право в разі нападу формувати необхідні військові альянси. "Необхідно створити правову основу з дотриманням меж нейтралітету", - йдеться в документі.
У цьому ж контексті швейцарська Федеральна рада пропонує посилити співпрацю з НАТО у сфері оборони.
"Швейцарія значною мірою сама наклала на себе нинішні обмеження, тому вона повинна відмовитися від них або принаймні адаптувати їх у межах закону про нейтралітет", - зазначається у звіті.
Уряд Швейцарії також заявив, що не слід брати на себе жодних зобов'язань, залежностей чи обмежень, які були б зрештою несумісні з нейтралітетом країни.
Як відомо, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну швейцарська влада й суспільство все більше схиляються до посилення безпекової співпраці, зокрема і з Північноатлантичним Альянсом. Швейцарія вже є учасником програми НАТО "Партнерство заради миру" й минулого року уклала угоду про співпрбітництво в її межах.
Водночас Швейцарію критикують на міжнародному рівні за її позицію щодо заборони реекспорту озброєнь, які могли б використати для боротьби з російською агресією проти України.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Технології, мобілізація, підготовка. Залужний оприлюднив принципи війни на 2024 рік
ТОП-НОВИНИ
|Кабмін дозволив приватним компаніям виробляти всі види боєприпасів
|Уряд запроваджує оборонні закупівлі за рамковими угодами
|«Маніфест 42» вважає подачу Кабміном неузгодженого законопроєкту про БЕБ порушенням домовленостей
|Українські дрони потопили ракетний катер «Івановець»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Санкції «обвалюють» імпорт російської нафти в Індію, у січні - найнижчий рівень за рік
|Швейцарія оголосила про намір поглибити співпрацю з НАТО
|Rheinmetall розширить свою присутність у Румунії для підтримки України
|У Франції більшість фермерських профспілок закликали зупинити блокування доріг
|Прем'єр Франції анонсував нові зміни у відповідь на протести аграріїв
|Лідери ЄС не створили спецфонд на військову підтримку України, але Мішель каже про прогрес
Бізнес
|Відеокарти NVIDIA RTX тепер можуть перетворювати SDR-контент у HDR за допомогою штучного інтелекту
|Samsung втратила звання найбільшого у світі виробника напівпровідникових чипів, а NVIDIA піднялася з 10-го на 3-тє місце
|Конкурент Apple M3: Snapdragon 8 Gen 4 на 46% краще за Gen 3 в багатоядерних тестах Geekbench
|Компанія Маска успішно вживила чіп у мозок людини
|Microsoft пропонує компаніям працювати в віртуальних офісах
|Екс-голова Google вирішив зайнятися виробництвом дешевих дронів-камікадзе з ШІ для України
|Дослідники MIT змясували, що штучний інтелект в більшості сфер обійдеться дорожче, ніж праця людей. Видихаємо (всі, окрім кодерів)