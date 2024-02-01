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АНАЛІТИКА

Rheinmetall розширить свою присутність у Румунії для підтримки України

 

Німецький оборонний концерн Rheinmetall купує контрольний пакет акцій румунського виробника автомобілів Automecanica Mediaş. Це зокрема буде корисно і для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Rheinmetall.

Кількість замовлень зросте

Через Rheinmetall Landsysteme GmbH Група володітиме 72,5% акцій компанії, яка працюватиме в Румунії під назвою Rheinmetall Automecanica SRL. Решта акцій компанії залишаться в приватних руках. Контрактна угода, як і раніше, потребує схвалення відповідних державних органів, перш ніж вона набуде чинності.

У середньостроковій перспективі Rheinmetall оцінює річний потенціал продажів новопридбаної компанії приблизно в 300 мільйонів євро та очікує, що обсяг замовлень, які надходитимуть у поточному фінансовому році, вимірюватиметься тризначним числом мільйонів євро.

Зміцнення НАТО

На думку генерального директора Rheinmetall Арміна Паппергера, приєднання Automecanica Mediaş до сім'ї Rheinmetall знаменує собою ще одну важливу віху в стратегії з посилення присутності групи в Центральній Європі, що, своєю чергою, сприяє зміцненню оборонних можливостей ЄС і НАТО на сході Європи.

"Ми розраховуємо на підтримку Румунії в майбутніх проектах у сфері транспортних засобів, а також в інших технологіях Rheinmetall. У цьому разі залучення місцевих партнерів і зміцнення румунської економіки є для нас головними питаннями. Ми хочемо якнайкраще виправдати очікування румунських політиків і військових", - сказав він.

Як це допоможе Україні

Завод у Медіаші покликаний зіграти ключову роль у підтримці оперативної готовності бойових машин західного виробництва в Україні, а також у забезпеченні логістичної підтримки.

Присутність Rheinmetall у Румунії означає, що сили, розгорнуті на східному фланзі НАТО, зможуть розраховувати на коротший час реагування і більш надійні ланцюжки поставок.

Діяльність Rheinmetall щодо України

Раніше повідомлялося, що німецький концерн Rheinmetall планує запустити свій завод в Україні вже у 2024 році. А першу зброю випустить через півроку після запуску.

Також нещодавно стало відомо, що концерн Rheinmetall побудує в Німеччині новий завод для виробництва боєприпасів. Снаряди поставлятимуться, зокрема, й Україні.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Румунія
 

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