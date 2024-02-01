Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Прем'єр Франції анонсував нові зміни у відповідь на протести аграріїв

 

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь оголосив чергові пропозиції змін до законодавства у відповідь на масштабні протести аграріїв.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

У четвер Атталь оголосив ще один пакет ідей для підтримки фермерів, на додачу до заходів, запропонованих раніше.

Одна з ключових пропозицій - закріплення у законодавстві цілі "продовольчого суверенітету" Франції та щорічне звітування про рух до цієї мети.

Ще один крок - 150 млн євро на підтримку фермерів, які працюють у тваринництві.

Також фермерам пообіцяли на європейському рівні підняти питання про чітке визначення і маркування синтезованого м'яса, а також - маркування походження продукції; просувати на рівні ЄС ідею створення спільноєвропейського агентства для боротьби з підробкою санітарних сертифікатів.

Атталь зауважив, що у новому рішенні ЄС щодо пільгової торгівлі з Україною закладають запобіжник-обмеження на обсяги імпорту м'яса птиці.

Крім того, прем'єр обіцяє посилити контроль за давнішим законодавством, яке мало на меті захистити фермерів від збитків у процесі збуту їхньої продукції і взаємодії з великими мережами.

Фермерські протести відбуваються в низці країн Європи, та саме у Франції вони - одні з наймасштабніших: у понеділок, 29 січня, протестувальники вперше спробували перекрити основні автомагістралі, що ведуть до Парижа.

В усіх країнах фермери в цілому обурені зниженням доходів, зростанням цін на електроенергію і паливо, а також бюрократичною тяганиною і екологічною політикою, які, на їхню думку, підривають їхню здатність конкурувати з іншими країнами.

На цьому тлі президент Франції Емманюель Макрон почав виступати за певні запобіжники щодо українського імпорту для тієї продукції, яка особливо важлива для інтересів французьких фермерів.
Ключові теги: Франція
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 37,6047
  0,0420
 0,11
EUR
 1
 40,6695
  0,0372
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 10:34
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,6019  0,11 0,30 38,1522  0,11 0,28
EUR 40,7470  0,18 0,45 41,5933  0,11 0,26

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 37,5550  0,00 0,00 37,5800  0,01 0,03
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес