Прем'єр Франції анонсував нові зміни у відповідь на протести аграріїв

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь оголосив чергові пропозиції змін до законодавства у відповідь на масштабні протести аграріїв.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

У четвер Атталь оголосив ще один пакет ідей для підтримки фермерів, на додачу до заходів, запропонованих раніше.

Одна з ключових пропозицій - закріплення у законодавстві цілі "продовольчого суверенітету" Франції та щорічне звітування про рух до цієї мети.

Ще один крок - 150 млн євро на підтримку фермерів, які працюють у тваринництві.

Також фермерам пообіцяли на європейському рівні підняти питання про чітке визначення і маркування синтезованого м'яса, а також - маркування походження продукції; просувати на рівні ЄС ідею створення спільноєвропейського агентства для боротьби з підробкою санітарних сертифікатів.

Атталь зауважив, що у новому рішенні ЄС щодо пільгової торгівлі з Україною закладають запобіжник-обмеження на обсяги імпорту м'яса птиці.

Крім того, прем'єр обіцяє посилити контроль за давнішим законодавством, яке мало на меті захистити фермерів від збитків у процесі збуту їхньої продукції і взаємодії з великими мережами.

Фермерські протести відбуваються в низці країн Європи, та саме у Франції вони - одні з наймасштабніших: у понеділок, 29 січня, протестувальники вперше спробували перекрити основні автомагістралі, що ведуть до Парижа.

В усіх країнах фермери в цілому обурені зниженням доходів, зростанням цін на електроенергію і паливо, а також бюрократичною тяганиною і екологічною політикою, які, на їхню думку, підривають їхню здатність конкурувати з іншими країнами.

На цьому тлі президент Франції Емманюель Макрон почав виступати за певні запобіжники щодо українського імпорту для тієї продукції, яка особливо важлива для інтересів французьких фермерів.