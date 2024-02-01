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"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Прем'єр Франції анонсував нові зміни у відповідь на протести аграріїв
17:54 01.02.2024 |
Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь оголосив чергові пропозиції змін до законодавства у відповідь на масштабні протести аграріїв.
Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".
У четвер Атталь оголосив ще один пакет ідей для підтримки фермерів, на додачу до заходів, запропонованих раніше.
Одна з ключових пропозицій - закріплення у законодавстві цілі "продовольчого суверенітету" Франції та щорічне звітування про рух до цієї мети.
Ще один крок - 150 млн євро на підтримку фермерів, які працюють у тваринництві.
Також фермерам пообіцяли на європейському рівні підняти питання про чітке визначення і маркування синтезованого м'яса, а також - маркування походження продукції; просувати на рівні ЄС ідею створення спільноєвропейського агентства для боротьби з підробкою санітарних сертифікатів.
Атталь зауважив, що у новому рішенні ЄС щодо пільгової торгівлі з Україною закладають запобіжник-обмеження на обсяги імпорту м'яса птиці.
Крім того, прем'єр обіцяє посилити контроль за давнішим законодавством, яке мало на меті захистити фермерів від збитків у процесі збуту їхньої продукції і взаємодії з великими мережами.
Фермерські протести відбуваються в низці країн Європи, та саме у Франції вони - одні з наймасштабніших: у понеділок, 29 січня, протестувальники вперше спробували перекрити основні автомагістралі, що ведуть до Парижа.
В усіх країнах фермери в цілому обурені зниженням доходів, зростанням цін на електроенергію і паливо, а також бюрократичною тяганиною і екологічною політикою, які, на їхню думку, підривають їхню здатність конкурувати з іншими країнами.
На цьому тлі президент Франції Емманюель Макрон почав виступати за певні запобіжники щодо українського імпорту для тієї продукції, яка особливо важлива для інтересів французьких фермерів.
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