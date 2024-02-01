ЄС вирішив не розморожувати кошти Угорщини в обмін на схвалення 50 млрд для України, - Reuters

Європейський союз вирішив не розморожувати кошти Угорщини в обмін на створення Фонду для України в розмірі 50 млрд євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Дипломати повідомили, що в обмін на "зелене світло" від Угорщини на допомогу Україні "блок не взяв на себе зобов'язань із виділення мільярдів євро з фондів ЄС, призначених для Угорщини, але заморожених Брюсселем через побоювання з приводу прав людини і верховенства закону в країні".

Дипломати зазначили, що передання Україні 50 млрд євро передбачає щорічне обговорення пакета і можливість його перегляду через два роки "в разі потреби".

Саміт ЄС

Однією з головних тем сьогоднішнього саміту в Брюсселі була спроба досягти угоди щодо пакету фінансової допомоги Україні на суму 50 млрд євро на чотири роки. Пакет було заблоковано з боку Угорщини під час саміту ЄС 1 грудня.

Попри все, лідери ЄС уже схвалили виділення для України 50 млрд. євро в рамках програми Ukraine Facility.

Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що створення Фонду для України є чітким сигналом того, що сподівання російського диктатора Володимира Путіна "перечекати" на рішучість України та світу марні.