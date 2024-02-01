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Турецькі банки почали закривати рахунки російських компаній, у Кремлі визнали проблему
16:00 01.02.2024 |
Турецькі банки почали закривати рахунки російських компаній та ускладнили видачу карток росіянам.
Про це пише російська газета "Вєдомості" із посиланням на низку російських бізнесменів, фінансових консультантів та представники бізнес-об'єднань.
На початку року російський бізнес почав скаржитися на призупинення платежів між Росією та Туреччиною. Наразі розрахунки все ще заморожені, кажуть співрозмовники газети.
Ставлення місцевих банків до резидентів РФ різко змінилася після указу президента США Джо Байдена від 22 грудня 2023 року, яким американському Мінфіну доручили у спрощеному порядку карати банки, які порушують санкції проти Росії.
Російські бізнесмени розповідають, що до грудня у Туреччині щонайменше два банки проводили будь-які операції з Росією, ще два робили це більш обережно. Проте першим двом з них пригрозили внесенням до SDN-листа ("чорного списку" Мінфіну США), після чого вони почали закривати коррахунки компаній та російських банків.
Російські фінансові консультанти підтверджують, що турецькі банки припинили обслуговування корпоративних клієнтів з російським корінням, незалежно від країни реєстрації компанії.
Крім цього, турецькі банки посилюють умови для відкриття рахунків росіянами - якщо раніше це не було проблемою і картки заводили всім, то тепер для нових клієнтів з'явилися нові вимоги.
"Так, нам відомо, і ми перебуваємо в стані активного діалогу з нашими турецькими партнерами та колегами, обговорюємо ці проблеми", - сказав на пресбрифінгу прессекретар російського президента Дмитро Пєсков.
Він визнав, що турецькі банки блокують розрахунки російських компаній через санкції США.
Як повідомлялося, наприкінці січня уряди Туреччини та Росії знайшли часткове вирішення проблеми з розрахунками, але лише для чотирьох секторів економіки, писало турецьке видання Ekonomim.
Зокрема, турецькі експортери готового одягу, текстилю, взуття та продовольства почали отримувати оплату від російських покупців через державний банк Emlak Katılım Bankası.
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