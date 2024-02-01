Банк Англії очікувано залишив ставку на рівні 5,25% річних

Банк Англії зберіг базову процентну ставку на рівні 5,25% річних за підсумками першого цього року засідання.

Рішення збіглося з прогнозами учасників ринку та аналітиків.

За збереження ставки проголосували шестеро з дев'яти членів Комітету з грошово-кредитної політики (MPC), двоє виступили за її підвищення на 25 базисних пунктів (б.п.), один - за зниження на 25 б.п., ідеться в повідомленні британського ЦБ, оприлюдненому за підсумками засідання.

Зниження ставки підтримала Сваті Дінгра, головний "голуб" у керівництві британського центробанку.

Наразі ставка перебуває на максимальній позначці з 2008 року. Ставка тримається на цьому рівні з вересня, до цього її підвищували за підсумками 14 засідань поспіль.

Керівництво Банку Англії відзначило переважно різке уповільнення інфляції з пікових рівнів і той факт, що обмежувальна грошово-кредитна політика чинить тиск на активність у реальному секторі економіки. Ризики для інфляції бачаться тепер більш збалансованими.

Споживчі ціни у Великій Британії в грудні зросли на 4% у річному вираженні після підвищення на 3,9% місяцем раніше. Прискорення інфляції зафіксовано вперше за 10 місяців, проте поточні темпи набагато нижчі за торішні максимуми, коли інфляція перевищувала 10%.

При цьому ціни без урахування продуктів харчування, алкоголю, тютюну та енергоносіїв (базова інфляція, індекс CPI Core) зросли на 5,1% у річному вираженні, як і в листопаді.

"Грошово-кредитна політика має залишатися досить обмежувальною протягом достатнього часу для стійкого повернення інфляції до цільового рівня у 2% у середньостроковій перспективі", - наголошується в пресрелізі Банку Англії.

У банку очікують, що підйом споживчих цін у другому кварталі поточного року становитиме біля 2%, але потім інфляція прискориться в третьому і четвертому кварталах.

Водночас із пресрелізу зникла фраза про ризики посилення ГКП у разі більш стійкого, ніж очікувалося, інфляційного тиску. Однак регулятор зберіг за собою можливість коригування рівня ставки залежно від даних, що надходять, для того щоб забезпечити повернення інфляції до таргетованого рівня.

"MPC продовжить уважно відстежувати індикатори інфляційного тиску та стійкості економіки загалом", - ідеться в повідомленні. Зокрема ЦБ оцінюватиме показники ринку праці, зростання зарплат і цін у секторі послуг.

"На підставі цих індикаторів комітет оцінюватиме, як довго ключова ставка має залишатися на поточному рівні", - наголошується в пресрелізі.

Наступне засідання Банку Англії відбудеться 21 березня. Учасники ринку загалом очікують, що регулятор почне знижувати ставку в середині року.

Курс фунта до долара до 14:18 EET знизився на 0,2% і становив $1,2665 порівняно з $1,2688 на закриття попередньої сесії. Британський фондовий індекс FTSE 100 зростає на 0,4%.

