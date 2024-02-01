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Французькі депутати схвалили конституційну свободу аборту
11:57 01.02.2024 |
Учасниці мітингу в Міжнародний день безпечного аборту 28 вересня 2023 року в Парижі
Національна асамблея (нижня палата парламенту) Франції переважною більшістю голосів схвалила 30 січня внесення до конституції країни положення про "гарантовану жінкам свободу вдаватися до аборту".
За ухвалення законопроєкту проголосували 493 депутати, зокрема практично в повному складі - коаліція президента Еммануеля Макрона і ліва опозиція. Проти висловилися тільки 30 депутатів.
Отримати схвалення Сенату (верхньої палати французького парламенту) законопроєкту буде складніше. Багато сенаторів-центристів або правих вважають, що аборти - не конституційне питання, і додавати норму про них в основний закон країни не потрібно, адже ніщо і так не обмежує проведення таких операцій в країні.
Саме задля проходження закону в Сенаті уряд обрав формулювання про "гарантовану свободу", а не про "право" на аборт, адже проти закріплення такого права для жінок виступає багато консерваторів.
Гарантувати в конституції Франції свободу для жінок робити аборт Макрон пообіцяв у жовтні 2022 року. Раніше, в червні того року, Верховний суд США скасував конституційне право на аборт на федеральному рівні. Після цього переривання вагітності стало незаконним у 14 американських штатах, що викликало масові протести по всій країні.
Згідно з французьким законодавством, зміни до конституції можуть бути внесені рішенням загальнонаціонального референдуму, однак уряд обрав шлях отримання схвалення від парламенту.
Опитування, проведене в листопаді 2022 року, показало, що за закріплення в конституції права жінок на аборт виступає 89 відсотків французів. Декриміналізовані аборти у Франції були ще в 1975 році.
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