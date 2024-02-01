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Сенатори США представили законопроєкт проти діпфейк-порно у відповідь на скандал із Тейлор Свіфт
09:52 01.02.2024 |
Американські сенатори на чолі з лідером демократичної більшості Діком Дурбіном (Dick Durbin) представили законопроєкт під назвою "Закон про перешкоджання підробленню відвертих зображень і несанкціонованому редагуванню" (DEFIANCE Act).
Законопроєкт спрямований на боротьбу з розповсюдженням діпфейк-порно - фотографії або відео, згенеровані штучним інтелектом без згоди зображеної на них людини.
Згідно із законопроєктом, жертви підробок зможуть подавати до суду на творців і розповсюджувачів такого контенту і вимагати компенсацію. Примітно, що в документі не уточнюється, що фейки має генерувати ШІ. Ймовірно, у разі ухвалення, закон пошириться і на старі інструменти на кшталт Photoshop.
Приводом для розробки документа став нещодавній скандал навколо співачки Тейлор Свіфт (Taylor Swift). У мережі з'явилися інтимні фотографії поп-зірки, згенеровані штучним інтелектом. Хоч ці зображення і виявилися підробкою, вони викликали великий резонанс у суспільстві.
У пояснювальній записці до DEFIANCE автори назвали діпфейки зростаючою проблемою, особливо для знаменитостей і політиків. На їхню думку, такі технології часто використовують для переслідування і шантажу, особливо жінок.
Сенатори зазначили, що наразі в законодавстві США існує прогалина в цій сфері. Хоча в більшості штатів ухвалено закони проти поширення інтимних фото без згоди людини, вони не поширюються на згенеровані ШІ зображення.
Що відомо
Вірусні зображення оголеної Свіфт у сексуальних позах набрали понад 27 млн переглядів і 260 000 лайків за 19 годин, після чого акаунт, який опублікував фейки, було заблоковано.
Експерти компанії Reality Defender відзначили високу ймовірність того, що скандальні зображення згенерували за допомогою ШІ.
Найбільшого поширення набули фейки, де Свіфт зображена на футбольному стадіоні. Експерти пов'язують це з нещодавнім цькуванням співачки в мережі за те, що вона підтримує свого партнера, гравця команди Kansas City Chiefs Тревіса Келсі (Travis Kelce), відвідуючи матчі НФЛ.
Хоча правила X забороняють діпфейк-контент із зображенням конкретних людей, модератори не поспішали видаляти ці зображення. Лише після масових скарг від шанувальників Свіфт найпопулярніші підробки заблокували.
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