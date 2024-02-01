Фінансові новини
- |
- 01.02.24
- |
- 11:43
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США заборонили деяким компаніям співпрацювати з Китаєм
09:44 01.02.2024 |
США продовжують нарощувати тиск на Китай, включивши до списку Міністерства оборони компанії, які можуть допомогти Пекіну зміцнити свою армію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Це рішення є частиною ширших зусиль США щодо захисту національних інтересів країни.
До списку потрапив виробник чіпів пам'яті YMTC, компанія зі штучного інтелекту Megvii, виробник лідерів Hesai Technology та технологічна компанія NetPosa.
На тлі відносин між США і Китаєм, що погіршуються, оновлений список є ще одним кроком Вашингтона з обмеження китайського військового потенціалу.
Китайське посольство у Вашингтоні виступило із заявою, в якій висловило протест проти рішення США включити нові китайські компанії до списку Міністерства оборони. Посольство назвало це рішення незаконним та суперечливим принципам ринкової економіки та міжнародної торгівлі.
Хоча включення до списку не тягне за собою негайну заборону, воно може стати ударом по репутації внесених до списку компаній і є суворим попередженням американським організаціям та компаніям про ризики ведення бізнесу з ними. Це також може посилити тиск на Міністерство фінансів, аби воно наклало санкції на компанії.
Обмеження США проти Китаю
Санкції США проти Китаю - це комплекс економічних та політичних обмежень, які США запровадили щодо Китаю з метою обмежити його економічне зростання, військову міць та вплив у світі.
Санкції США проти Китаю поділяються на дві основні категорії:
* Санкції, пов'язані з торгівлею та інвестиціями. Ці санкції спрямовані на обмеження доступу Китаю до американських ринків, технологій та інвестицій. Вони включають обмеження на експорт технологій до Китаю, заборони на інвестиції в китайські компанії та обмеження на торгівлю з Китаєм.
* Санкції, пов'язані із правами людини. Ці санкції спрямовані на засудження порушень прав людини у Китаї. Вони включають обмеження на поїздки китайських офіційних осіб, заборони на імпорт китайських товарів, вироблених з використанням примусової праці, та обмеження на фінансування китайських компаній, причетних до порушень прав людини.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Нуланд заявила, що американські керовані високоточні авіабомби скоро будуть на фронті
|Суд ООН визнав РФ державою-порушницею щодо освіти в Криму, відхилив більшість звинувачень
|Суд ООН підтвердив меншу частину звинувачень України до РФ щодо фінансування тероризму
|Німеччина передала Україні новий пакет військової допомоги
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|ПриватБанк запрошує клієнтів відкрити Конверти - нову послугу для волонтерських зборів та накопичення і керування власними фінансами
У РУБРИЦІ
|Білий дім не обговорює можливість виділити допомогу Україні й Ізраїлю в окремий проєкт
|Мелоні і Макрон поговорили з Орбаном перед самітом ЄС, де обговорюватимуть кошти для України
|Сенатори США представили законопроєкт проти діпфейк-порно у відповідь на скандал із Тейлор Свіфт
|США заборонили деяким компаніям співпрацювати з Китаєм
|Глава Пентагону та міністр оборони Британії обговорили варіанти підтримки України
|Індія розгорнула безпрецедентне військово-морське угруповання біля берегів Червоного моря для боротьби з піратством
Бізнес
|Samsung втратила звання найбільшого у світі виробника напівпровідникових чипів, а NVIDIA піднялася з 10-го на 3-тє місце
|Конкурент Apple M3: Snapdragon 8 Gen 4 на 46% краще за Gen 3 в багатоядерних тестах Geekbench
|Компанія Маска успішно вживила чіп у мозок людини
|Microsoft пропонує компаніям працювати в віртуальних офісах
|Екс-голова Google вирішив зайнятися виробництвом дешевих дронів-камікадзе з ШІ для України
|Дослідники MIT змясували, що штучний інтелект в більшості сфер обійдеться дорожче, ніж праця людей. Видихаємо (всі, окрім кодерів)
|Apple першою отримає чипи за 2-нм техпроцесом TSMC