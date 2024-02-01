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Глава Пентагону та міністр оборони Британії обговорили варіанти підтримки України
09:17 01.02.2024 |
Голова Пентагону Ллойд Остін та міністр оборони Британії Грант Шаппс під час зустрічі обговорили спільну подальшу допомогу Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагону.
"Я з нетерпінням чекаю на обговорення способів, якими ми можемо продовжувати зміцнювати здатність України захищати свою суверенну територію", - заявив міністр оборони США.
За словами Остіна, Сполучені Штати та Британія продовжують "стояти на рівних разом з Україною", демонструючи підтримку у відображенні повномасштабного вторгнення РФ до України.
Остін також заявив, що альянс США та Британії залишається дуже важливим, оскільки обидві країни активно працюють разом над вирішенням кризи в Ізраїлі та секторі Газа та нападами хуситів на цивільні судна у Червоному морі.
Глава Пентагону також наголосив, що відносини США та Британії сильні, як ніколи.
Що передувало
Нагадаємо, 30 січня Politico повідомляло про те, що українські військові можуть одержати бомби GLSDB. Їх можна застосовувати за допомогою реактивних систем залпового вогню HIMARS. Дальність вогню - 150 кілометрів. При цьому в міністерстві оборони США підтвердили наміри щодо таких постачань, але не назвали точних термінів передачі.
Учора, 31 січня, заступник державного секретаря США Вікторія Нуланд заявила, що американські бомби GLSDB вже прямують на фронт для використання українськими військовими. Це відбувається у рамках допомоги від США. Також Нуланд наголосила, що США продовжують передавати Україні допомогу у сфері безпеки.
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