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Індія розгорнула безпрецедентне військово-морське угруповання біля берегів Червоного моря для боротьби з піратством
09:07 01.02.2024 |
Індія направила щонайменше дюжину військових кораблів на схід від Червоного моря для гарантування безпеки від піратів і провела перевірку понад 250 суден, у той час як західні держави зосередилися на атаках підтримуваних Іраном хуситів у Ємені, повідомляє в середу Reuters із посиланням на індійських чиновників.
Індія не приєдналася до очолюваної США оперативної групи в Червоному морі й не має там військових кораблів. Але, наразі, Індія розмістила два бойових кораблі в Аденській затоці та щонайменше 10 бойових кораблів у північній і західній частинах Аравійського моря, а також літаки спостереження, сказали чиновники.
За їхніми словами, це найбільше розгортання Індії в регіоні.
Міністр закордонних справ Субрахманьям Джайшанкар заявив, що зростаючий потенціал, інтереси та репутація Індії виправдовують її допомогу в складних ситуаціях.
"Ми не будемо вважатися відповідальною країною, коли в сусідній країні відбуваються погані речі, а ми говоримо: "Я не маю до цього жодного стосунку"", - сказав він на публічному заході у вівторок.
У регіоні присутні військово-морські сили інших країн, зокрема США, Франції та Китаю, але індійські чиновники кажуть, що присутність Індії є наймасштабнішою.
Індійські військові та представники оборонного відомства заявили, що за останні два місяці військовослужбовці ВМС, включно зі спецпризначенцями, обстежили понад 250 суден і невеликих човнів, висадившись на борт більш ніж на 40 із них, оскільки піратство повертається після шестирічної відсутності.
За їхніми словами, з 1 грудня індійські ВМС зафіксували щонайменше 17 випадків захоплення, спроб захоплення і підозрілих наближень.
Єменське угруповання хуситів з листопада атакує судна в Червоному морі, за маршрутом, на який припадає близько 12% світового судноплавства, намагаючись, за їхніми словами, підтримати палестинців у війні з Ізраїлем.
Оперативна група, очолювана США, захищає судна в Червоному морі і цього місяця почала атаки по всьому Ємену, спрямовані проти сил хуситів.
Але індійські експерти заявили, що конфлікт виходить за межі Червоного моря.
"Хусити і піратство не пов'язані між собою. Але пірати намагаються використати цю можливість, оскільки зусилля Заходу зосереджені на Червоному морі", - сказав на умовах анонімності один із представників ВМС.
Представник ВМС Індії не відповів на прохання про коментар.
За словами Харша Панта, експерта із зовнішньої політики з аналітичного центру Observer Research Foundation, що базується в Нью-Делі, індійські ВМС виконують класичну поліцейську роботу.
У перші два дні цього тижня вони врятували двох іранців і допомогли врятувати шріланкійське риболовецьке судно. У грудні вони допомогли двом торговельним суднам, які стали мішенню для авіаударів поблизу виключної економічної зони Індії.
Два індійські чиновники заявили, що в грудневих атаках використовували безпілотники Shahed 136 іранського виробництва, не звинувативши Тегеран, який одразу ж відкинув звинувачення США, що пов'язали його з цими атаками. Джайшанкар відвідав Іран цього місяця і порушив питання про безпеку на морі.
"Як гарант безпеки в регіоні, (індійський флот) дедалі більше демонструє здатність захищати не тільки свої інтереси, а й надавати впевненість регіональним гравцям у тому, що він готовий і здатний взяти на себе регіональну відповідальність", - сказав Пант.
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