Вартість доставки нафти з Близького Сходу в Європу підскочила на 80%

Як пише Reuters, вартість доставки нафти з Близького Сходу до Європи підскочила на 80%.

Щоб уникнути проходу через Червоне море, панамський нафтовий супертанкер Grand Bonanza на початку січня вирушив майже в 40-денний рейс, перевозячи 1,8 млн барелів нафти Abu Dhabi для Total Energies. Шлях прокладено з Об'єднаних Арабських Еміратів в обхід Африки до Франції.

«Поїздка займе як мінімум на два тижні більше часу, ніж звичайний маршрут через Суецький канал, і коштуватиме приблизно $5,7 млн, що майже на 80% дорожче, згідно з оцінками джерела у сфері доставки і даними LSEG і Kpler», - зазначає видання.

Цей досвід показує, як напади сил хуситів, що базуються в Ємені, на судноплавство в Червоному морі призводять до зростання витрат і порушення світової торгівлі нафтою. Удар минулої п'ятниці по танкеру з паливом, зафрахтованому Trafigura, підкреслив цей ризик.

Зараз виробники енергоносіїв й трейдери зважують більш високі ціни на триваліші рейси навколо мису Доброї Надії і використовують найбільші танкери з сирою нафтою для управління витратами й ризиками, водночас покупці вимагають знижок, щоб компенсувати військові ризики і вищі надбавки за фрахт.