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Іран відмовився скасувати візовий режим для росіян
08:59 01.02.2024 |
Росія не увійшла до списку країн, для яких Іран вирішив скасувати візовий режим.
Як повідомив IRNA заступник міністра закордонних справ Ірану Аліреза Бігделі, з 4 лютого ісламська республіка спростить в'їзд туристам з 28 держав, включно з Білоруссю, Киргизстаном та Узбекистаном, передає The Moscow Times.
Крім них, візи відмінять для Бахрейну, Бразилії, Брунея, Боснії та Герцеговини, В'єтнаму, Зімбабве, Індії, Індонезії, Камбоджі, Катару, Куби, Кувейту, Маврикію, Мавританії, Мексики, ОАЕ, Перу, Саудівської, Сінгапуру, Танзанії, Тунісу, Хорватії та Японії.
Бігделі уточнив, що громадянам Індії віза не буде потрібна лише у разі перетину кордону повітрям.
Заходи запроваджуються в односторонньому порядку. МЗС Ірану офіційно повідомило своїх колег зі списку країн про це рішення уряду.
Громадяни Росії можуть в'їхати до Ірану без візи з туристичними цілями лише у складі груп від 5 до 50 осіб терміном трохи більше 15 днів.
Індивідуальним мандрівникам доведеться оформляти відповідні документи через консульство. Для цього потрібно заповнити анкету на сайті. Віза видається на 30 днів і коштує 35 євро. Якщо людина отримує її не через консульство, а в аеропорту після прибуття, доведеться заплатити 70 євро.
Раніше скасовувати візи для росіян також відмовився Китай. При цьому в грудні 2023 року влада країни полегшила в'їзд громадянам Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Іспанії та Малайзії.
Росіяни можуть потрапити до Китаю без візи також лише у складі тургруп від 5 до 50 осіб терміном не більше 15 днів. Аналогічні правила діяли з 2000 року, але угода була припинена 2020 року через пандемію.
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