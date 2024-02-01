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Фармкомпанія з Данії стала другою в Європі з ринковою вартістю понад $500 млрд
22:58 31.01.2024 |
Виробник ліків проти ожиріння Novo Nordisk стала другою компанією в Європі з ринковою капіталізацією понад $500 млрд. Про це пише агентство Bloomberg.
Данська фармкомпанія подолала рубіж, якого раніше сягнув лише холдинг LVMH (Louis Vuitton Moët Hennessy), що володіє брендами Louis Vuitton і Dior.
Novo Nordisk обігнала гіганта з виробництва предметів розкоші завдяки препарату від ожиріння Wegovy та лікам проти діабету Ozempic.
Компанія прогнозує, що її виторг може зрости на 26% цього року, а операційний прибуток - до 29% за умови сталого обмінного курсу.
Виробник ліків щосили намагається задовольнити попит на Wegovy та Ozempic, які містять один і той самий активний компонент. У середу, 31 січня, компанія заявила, що наростила більш ніж удвічі кількість стартових доз Wegovy, які відправляють до США, що дозволяє більшій кількості людей отримати лікування.
Торік Novo Nordisk оголосила про інвестиції у розмірі $8,7 млрд для розширення своїх виробничих потужностей.
Прибуток Novo Nordisk минулого кварталу зріс на 62%, до 3,2 млрд доларів, що збіглося з оцінками аналітиків. Акції компанії за 2023 рік зросли на 60%. На торгах у Копенгагені 31 січня цінні папери додали 4,1%.
Водночас аналітики агентства очікують, що протягом наступних 12 місяців акції компанії впадуть приблизно на 3%.
Препарати Ozempic і Wegovy пригнічують почуття голоду, і для деяких людей можуть стати довічною терапією. Вони не лише допомагають худнути, а й, згідно з дослідженнями, на 20% можуть знизити ризик серцевих нападів та інсультів.
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