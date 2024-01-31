В ії будують захист на випадок майбутньої підвищеної вулканічної активності

Ісландці цілодобово працюють над будівництвом дамб розміром з триповерховий будинок, щоб захистити життєво важливу електростанцію і житлові будинки від потоків лави, оскільки вулкани поблизу столиці країни Рейк'явіка, які спали майже 800 років, стали активними.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Шість вулканічних систем, які, за прогнозами експертів, будуть активними протягом трьох століть, простягаються під південно-західним півостровом Рейк'янес, де проживає 30 тисяч людей, що становить майже 8% від загальної кількості населення країни.

Вони утворюють підземну сітку на півострові, що тягнеться до околиць столиці, яка стала свідком п'яти вивержень з 2021 року.

На тлі побоювань щодо неминучого виверження влада в листопаді почала будувати захисні стіни навколо геотермальної електростанції Сварценгі на півострові.

За словами Крістінн Хардарсон, яка очолює операційну діяльність енергетичної компанії HS Orka, власника Сварценгі, навколо станції безперервно працюють майже 100 бульдозерів, екскаваторів і вантажівок.

Загалом для захисту станції буде використано близько 560 тисяч кубометрів гравію та затверділої лави - достатньо для заповнення 20 тисяч вантажівок.

"Вони повинні спрямувати лаву так, щоб вона текла поруч із бар'єрами. Якщо ви спробуєте зупинити її, лава просто накопичуватиметься і врешті-решт вийде за межі бар'єрів", - сказав в інтерв'ю агентству Reuters Відір Рейніссон, голова служби цивільного захисту та управління надзвичайними ситуаціями Ісландії.

Будівництво захисних споруд також розпочалося навколо міста Гріндавік, де знаходиться один з ключових рибальських портів Ісландії і майже 4 тисячі мешканців, які були евакуйовані в грудні перед останнім виверженням на північ від міста.

Перший бар'єр виявився ефективним у відведенні лави від Гріндавіка, але коли тріщини відкрилися з іншого боку бар'єра, лава досягла міста і підпалила деякі будинки.

Найбільші бар'єри мають близько 40 метрів завширшки, від восьми до десяти метрів заввишки і чотири метри завширшки у верхній частині.

За словами Рейніссона, завершення семикілометрового півкола навколо Гріндавіка займе шість тижнів.

За словами Арі Гудмундссона, інженера-будівельника Verkis, інженерної компанії, що займається будівництвом бар'єрів, знадобиться приблизно вдвічі більше матеріалу, ніж було потрібно для Сварценгі.

За словами міністра інфраструктури Ісландії Сігурдура Інгі Йоганнссона, ісландці мають неоднозначне ставлення до вулканів.

"Ми повинні пам'ятати, що наша зелена геотермальна енергія, дивовижні туристичні пам'ятки і добробут в Ісландії походять від сили вулканів", - сказав він.

Нагадаємо, виверження на північ від Гріндавіка поновилось 14 січня, менш як через місяць після завершення грудневого виверження у цьому районі. Лава почала витікати з нової тріщини, що відкрилася впритул до міста, та знищила три житлові будинки, але збудовані наперед захисні споруди дозволили запобігти більшій шкоді.

Під час виверження 18-22 грудня місто залишилося неушкодженим, хоча були побоювання, що лава від початку піде у напрямку Гріндавіка.