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Туреччина та Китай допомогли Росії імпортувати основний компонент вибухівки
17:20 31.01.2024 |
Незважаючи на санкції, з початку війни Росія на порядок наростила імпорт нітроцелюлози - основного компонента бойових порохів та вибухівки. Головні постачальники - компанії з Туреччини та Китаю.
Про це свідчать митні дані, проаналізовані The Moscow Times.
Так, на Туреччину припадає майже половина постачання, на Китай - близько третини.
Постачання через треті країни відбилися на ціні. 2021 року кілограм нітроцелюлози коштував у Росії близько $2,9, а 2023 року - вже понад $4.
З урахуванням сировини, купленої в країнах СНД, Росія за рік могла зробити начинку майже для 700 тис. артилерійських снарядів.
Раніше повідомлялося, що Росія організувала експорт нафтопродуктів до Європи через Туреччину в обхід санкцій.
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