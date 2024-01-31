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"Наймаючи на роботу людину, яка розумніша за вас, ви показуєте, що все-таки ви розумніші"
Річард Грант
Індія знижує тарифи, заохочуючи Apple та інші компанії переносити виробництво в країну
14:07 31.01.2024 |
Індія знижує податки на імпорт компонентів мобільних пристроїв, щоб стимулювати виробництво смартфонів. Транснаціональні компанії все частіше розглядають країну як глобальну виробничу базу.
Про це повідомляє Bloomberg.
Як повідомляють, уряд прем'єр-міністра Нарендри Моді пізно ввечері у вівторок 30 січня оголосив, що знижує тарифи на компоненти, включаючи пластикові та металеві механічні деталі, гнізда для SIM-карт і гвинти.
Моді намагається створити умови в який компанії переноситимуть виробництво з Китаю до Індії.
Водночас уряд намагається побудувати екосистему внутрішніх постачальників, щоб забезпечити більшу частину ланцюжка створення саме для Індії. Це підвищить субʼєктність індійських постачальників, не перетворюючи крану у звичайну базу для виробництва.
Проєкт премʼєра Моді мав деякі перші успіхи, і Apple є однією з компаній, які збільшили виробництво в країні. Зараз на Індію припадає понад 7% світового виробництва iPhone.
Apple вивчає способи зменшити свою залежність від Китаю, оскільки напруженість у відносинах між Вашингтоном і Пекіном продовжує зростати. Її давні партнери, які виробляють більшість iPhone у світі на заводах у Китаї, за останні роки швидкими темпами додали складальні лінії в Індії.
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