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Британія і Франція прискорять зусилля для боротьби з нелегалами на малих човнах
11:59 31.01.2024 |
Міністр внутрішніх справ Великої Британії Джеймс Клеверлі та його французький колега Жеральд Дарманен домовилися прискорити розгортання засобів повітряного спостереження з метою зменшення кількості мігрантів, які переправляються до Британії на невеликих човнах.
Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.
У заяві, оприлюдненій британським урядом після переговорів у Парижі, йдеться про плани прискорити розгортання ключового обладнання для повітряного спостереження за переправами мігрантів.
"Ці плани... забезпечать безпрецедентний рівень покриття, що дозволить французьким правоохоронним органам якомога швидше перехоплювати спроби перетину кордону", - зазначають у повідомленні, не вказуючи часові рамки розгортання.
В заяві йдеться, що глави МВС обох країн привітали плани щодо прискорення виконання угоди, ухваленої на британсько-французькому саміті у березні 2023 року.
Згідно з повідомленням, Клеверлі та Дарманен також домовилися про налагодження тісніших зв'язків у правоохоронній сфері й обговорили скликання зустрічі міністрів внутрішніх справ групи північноєвропейських країн щодо теми міграції.
"(Франція і Велика Британія) також продовжать закликати до укладення угоди між Великою Британією та ЄС щодо питань міграції з метою кращого управління як легальною, так і нелегальною міграцією", - цитує Дарманена офіс Клеверлі.
Потрапити до Британії з Європи через Ла-Манш щорічно намагаються тисячі людей, попри те, що такі мандрівки регулярно закінчуються смертельними випадками.
За даними британського уряду, у 2023 році таким шляхом прибули майже 30 тисяч мігрантів - на третину менше, ніж у попередньому році.
Проблема з міграцією на малих човнах є політичним пріоритетом для британського уряду і болючою темою у відносинах з Францією.
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