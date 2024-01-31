Британія і Франція прискорять зусилля для боротьби з нелегалами на малих човнах

Міністр внутрішніх справ Великої Британії Джеймс Клеверлі та його французький колега Жеральд Дарманен домовилися прискорити розгортання засобів повітряного спостереження з метою зменшення кількості мігрантів, які переправляються до Британії на невеликих човнах.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

У заяві, оприлюдненій британським урядом після переговорів у Парижі, йдеться про плани прискорити розгортання ключового обладнання для повітряного спостереження за переправами мігрантів.

"Ці плани... забезпечать безпрецедентний рівень покриття, що дозволить французьким правоохоронним органам якомога швидше перехоплювати спроби перетину кордону", - зазначають у повідомленні, не вказуючи часові рамки розгортання.

В заяві йдеться, що глави МВС обох країн привітали плани щодо прискорення виконання угоди, ухваленої на британсько-французькому саміті у березні 2023 року.

Згідно з повідомленням, Клеверлі та Дарманен також домовилися про налагодження тісніших зв'язків у правоохоронній сфері й обговорили скликання зустрічі міністрів внутрішніх справ групи північноєвропейських країн щодо теми міграції.

"(Франція і Велика Британія) також продовжать закликати до укладення угоди між Великою Британією та ЄС щодо питань міграції з метою кращого управління як легальною, так і нелегальною міграцією", - цитує Дарманена офіс Клеверлі.

Потрапити до Британії з Європи через Ла-Манш щорічно намагаються тисячі людей, попри те, що такі мандрівки регулярно закінчуються смертельними випадками.

За даними британського уряду, у 2023 році таким шляхом прибули майже 30 тисяч мігрантів - на третину менше, ніж у попередньому році.

Проблема з міграцією на малих човнах є політичним пріоритетом для британського уряду і болючою темою у відносинах з Францією.