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Туск заговорив про можливість дострокових виборів на тлі суперечок із Дудою
11:53 31.01.2024 |
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заговорив про можливість дострокових парламентських виборів, якщо його проєкт бюджету буде заблокований.
Про це повідомляє Bloomberg, пише "Європейська правда".
Як зазначає агентство, коментарі Туска є ультиматумом президенту Анджею Дуді, який може подати закон про бюджет на 2024 рік до Конституційного трибуналу Польщі, а не затвердити його, фактично заблокувавши перший великий законодавчий пакет нового прем'єр-міністра.
"Якщо президент Дуда хоче якимось чином перешкодити уряду виплачувати людям гроші, то, можливо, я і мої партнери по коаліції приймемо рішення негайно скоротити термін повноважень парламенту і призначити нові вибори", - сказав Туск.
За словами польського прем'єра, направлення бюджету, який включає низку підвищень заробітної плати для працівників державного сектору, в тому числі вчителів, до суду було б "нераціональним".
Президент Дуда 17 січня заявляв, що сподівається підписати бюджет "без жодних проблем", а також виключив можливість дострокових виборів.
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