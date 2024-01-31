Пентагон: Питання повернення Туреччини до програми F-35 наразі не стоїть

У Пентагоні заявили, що наразі повернення Туреччини до програми з виробництва винищувачів F-35 не обговорюється.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив речник Пентагону Пат Райдер на брифінгу.

Так він прокоментував заяву заступниці держсекретаря США з політичних питань Вікторії Нуланд, яка допустила повернення Туреччини до програми F-35.

Райдер сказав, що бачив "коментарі наших колег з Державного департаменту з цього приводу".

"Як ви знаєте, зараз, поки у Туреччині є С-400, це питання не обговорюється, але я б порадив вам звернутися до Державного департаменту", - додав представник Пентагону.

Нуланд напередодні заявила, що США будуть раді вітати Туреччину у програмі з виробництва винищувачів F-35, але для цього Анкарі необхідно вирішити питання з придбаними у Росії зенітно-ракетними комплексами С-400.

Через рішення Туреччини купити С-400 у Росії країна була виключена з програми F-35, очолюваної США. Країна, що входить до НАТО, планувала закупити близько 100 винищувачів наступного покоління, побудованих компанією Lockheed Martin Corp.

Крім того, США запровадили санкції проти турецького Управління оборонної промисловості.

Головна стурбованість США полягає в тому, що С-400 можуть бути використані для збору розвідданих про секретні можливості F-35.