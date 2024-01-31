У Болгарії розшукують шістьох росіян, причетних до вибухів на складах зі зброєю

Прокуратура Софії 30 січня оголосила в розшук шістьох громадян Росії, заочно звинувачених у вчиненні терористичних дій, пов'язаних із вибухами на складах зі зброєю і збройових заводах у Болгарії у 2011-2020 роках.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У повідомленні болгарської прокуратури не вказані імена росіян, яких розшукують, але уточнено, що їх підозрюють у причетності до вибухів на складах болгарського підприємця Еміліана Гебрєва у 2011 році, двох вибухах на заводі ВМЗ у 2015-му й на заводі "Арсенал" у 2020-му.

Ці випадки об'єднали в одне розслідування, яке трвиало з квітня 2021 року й про яке публічно не повідомлялось. Також імовірно, що громадян РФ оголосили в розшук дещо раніше, ніж про це повідомили.

За даними болгарської служби "Радіо Свобода", з-поміж оголошених у розшук шістьох росіян троє також заочно звинувачені в отруєнні Гебрєва "Новічком" у 2015 році, щодо чого ведеться окреме розслідування.

Із повідомлення прокуратури Софії також випливає, що у справі про вибухи на складах зброї розслідується також причетність болгарських громадян - тоді як раніше йшлось виключно про агентів РФ.

Перелічені вище випадки - не єдині диверсії на збройовій інфраструктурі Болгарії за останні роки.

Улітку 2023 року у складському приміщенні компанії EMKO біля міста Карнобат, яка належить Еміліану Гебрєву, спалахнула масштабна пожежа, до якої також може бути причетна РФ.