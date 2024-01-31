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АНАЛІТИКА

Нідерланди, Німеччина й Польща домовились пришвидшити рух військ на східний фланг НАТО

 

Німеччина, Нідерланди та Польща підписали у вівторок, 30 січня, угоду, спрямовану на скорочення бюрократії, яка перешкоджає швидкому транскордонному переміщенню військ і зброї вздовж одного з головних коридорів, що ведуть від Північного моря до східного флангу НАТО, повідомляє Reuters.

Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонґрен під час виступу на заході в Європейському оборонному агентстві у Брюсселі заявила, що надзвичайно важливо мати умови, які дозволяють швидке розгортання військових сил, перш ніж виникне будь-який можливий конфлікт. "Географія така, якою вона є. Це означає, що треба мати можливість швидко пересуватися з Нідерландів через Німеччину до Польщі", - сказала вона.

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну в 2022 році і НАТО, і Євросоюз почали прискорювати підготовку на випадок ймовірного військового конфлікту з Москвою. За такого сценарію очікується, що США та інші союзники по Альянсу надішлють значні підкріплення через Північне море, Німеччину та Польщу на східний фланг.

НАТО проводить найбільші навчання з часів "Холодної війни"

Зараз НАТО проводить свої найбільші військові навчання з часів закінчення "Холодної війни" - Steadfast Defender. У них беруть участь близько 90 тисяч військовослужбовців.

Основна увага цих навчань буде зосереджена на оповіщенні та розгортанні національних і багатонаціональних сухопутних сил у разі нападу Росії. За сценарієм навчань, РФ здійснить напад на територію країн-членів Альянсу, що призведе до застосування статті 5 договору НАТО про колективну оборону.

Наразі вона була застосована лише раз - після нападу терористів "Аль-Каїди" на США 11 вересня 2001 року.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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