Саудівська Аравія поновила переговори про оборонну співпрацю зі США

Саудівська Аравія відновила переговори зі Сполученими Штатами про налагодження тісніших оборонних зв'язків. Діалог був призупинений через початок війни між Ізраїлем та ХАМАС у жовтні минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Зазначається, що на початку січня у місті Алула на північному заході Саудівської Аравії відбулися переговори між де-факто правителем, 38-річним спадкоємним принцом Мухаммедом бін Салманом і групою сенаторів США.

На порядку денному було відновлення попередніх переговорів про оборонний пакт, який також вміщував би історичний зв'язок між Саудівською Аравією та Ізраїлем.

Агентство зазначає, що Мухаммед бін Салман усе ще бачить можливості для більшої співпраці зі США, попри обурення арабського світу через військові удари Ізраїлю по Сектору Газа та масову загибель палестинського цивільного населення.

Головним каменем спотикання у переговорах є те, що Саудівська Аравія принципово відстоює ідею створення незалежної держави для палестинців, проти чого рішуче виступає прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

Саудівська Аравія та США мають спільний інтерес - протидіяти угрупованню хуситів у Ємені, з яким Мухаммед бін Салман намагається укласти мирну угоду після десятирічного протистояння. Наразі США і союзники завдають авіаударів по позиціям хуситів у відповідь на постійні атаки кораблів у Червоному морі, що негативно впливає на світову торгівлю.

"Спадкоємний принц Саудівської Аравії зацікавлений у відновленні та зміцненні оборонних зв'язків із Вашингтоном. Демонстрація того, що Саудівська Аравія є безпечним місцем, попри навколишні конфлікти, стає дедалі актуальнішою, оскільки країна намагається залучити в країну деякі з найбільших світових корпорацій, інвесторів і туристів, що є частиною амбітного плану з трансформації саудівської економіки", - пише Bloomberg.

Директор програми оборони і безпеки у вашингтонському Інституті Близького Сходу Білал Сааб зазначив, що одним із першочергових пріоритетів для бін Салману та саудівського керівництва, є переконати президента США Джо Байдена послабити або скасувати заморожування продажу наступальних озброєнь для поповнення запасів ракет, бомб і високоточних боєприпасів. Санкції були запроваджені проти королівства три роки тому.

За словами Сааба, ці озброєння "вже прив'язані до США". Вашингтон виконує роль головного постачальника зброї для Саудівської Аравії, а більшість систем озброєнь у королівстві - американського виробництва.

"Саудівська Аравія твердо переконана, що немає життєздатних альтернатив відносинам з Вашингтоном у сфері оборони і безпеки", - зазначив виконавчий директор аналітичного центру "Фонд захисту демократій" Марк Дубовіц, який є близьким до ізраїльських, саудівських та американських чиновників, що беруть участь у переговорах про нормалізацію відносин.

Він також зазначив, що з огляду на складнощі, пов'язані з необхідністю формування в Ізраїлі уряду, готового підтримати рішення про дві держави для палестинців, зміцнення американо-саудівських оборонних відносин може бути єдиним можливим кроком у короткостроковій перспективі. За його словами, зараз саудівське послання всім американським офіційним особам звучить так: "Ми потребуємо Америки, а Америка потребує нас".

Переговори між Саудівською Аравією та Ізраїлем

Офіційно Саудівська Аравія не має дипломатичних відносин з Ізраїлем, однак 10 вересня 2023 року ізраїльські дипломати вперше офіційно відвідали країну для участі у засіданні Комітету Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

7 жовтня після нападу терористичного ісламістського угруповання ХАМАС з Сектора Гази, Ер-Ріяд закликав до "негайного припинення ескалації, захисту цивільного населення і самоконтролю". В МЗС країни повідомили, що війна почалася "внаслідок окупації, що триває, і позбавлення палестинського народу його законних прав".

14 жовтня Саудівська Аравія призупинила переговори про нормалізацію відносин з Ізраїлем, посередником в яких виступали Сполучені Штати.

Загострення на Близькому Сході

Переговори між США і Саудівською Аравією поновлюються на фоні атаки безпілотника на американську військову базу "Вежа 22" на північному сході Йорданії. Внаслідок удару загинули троє, поранень зазнали близько 40 військовослужбовців.

Міністр оборони Ллойд Остін пригрозив відповіддю за атаку. Президент США Джо Байден уже визначився із заходами у відповідь на удар.

За даними агентства Bloomberg, удар в Йорданії матиме більш рішучу реакцію, ніж всі інші операції США з моменту початку війни Ізраїлю з ХАМАС у Секторі Газа.