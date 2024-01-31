США відновлять санкції проти Венесуели: режим Мадуро не виконав свої обіцянки

Сполучені Штати вирішили відновити дію санкцій проти Венесуели та її нафтової й золотовидобувної галузей, повідомив у вівторок Державний департамент США.

У жовтні 2023 року США пом'якшили санкції після того, як венесуельський уряд Ніколаса Мадуро та опозиційна Єдина платформа домовилися про проведення виборів у 2024 році.

Рішення передбачало генеральну ліцензію на шість місяців, яка тимчасово дозволяє вести бізнес із нафтогазовим сектором Венесуели. Її продовжили б, якби Венесуела виконала свої зобов'язання щодо проведення виборів та звільнення політичних в'язнів, але вона цього не зробила.

Тому США вирішили не продовжувати генеральну ліцензію після 18 квітня, коли спливає термін її дії.

"Дії Ніколаса Мадуро та його представників у Венесуелі, включно з арештом членів демократичної опозиції та забороною кандидатам брати участь у цьогорічних президентських виборах, суперечать угодам, підписаним на Барбадосі в жовтні минулого року між представниками Ніколаса Мадуро та Єдиною платформою", - йдеться в поясненні Держдепу.

Крім того, США скасовують генеральну ліцензію на операції з Minerven, венесуельською державною золотовидобувною компанією.

* У 2018 році в Венесуелі відбулися вибори, переможцем в яких оголосили чинного президента Ніколаса Мадуро. Опозиція відмовилася визнати результати виборів через численні порушення, і на початку 2019 року в країні утворився другий центр влади на чолі з Хуаном Гуайдо як лідером Національної асамблеї Венесуели.

* Гуайдо отримав підтримку Заходу, зокрема України, як голова єдиного демократично обраного органу влади Венесуели.

* Відповіддю США, де президентом тоді був Дональд Трамп, стали санкції проти державної нафтової компанії Венесуели PDVSA, Центрального банку країни та ключових чиновників. США також розширили економічне ембарго та заморозили майно Венесуели на території країни.

* Цей другий центр влади у Венесуелі був розпущений тільки на початку 2023 року.