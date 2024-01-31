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У Росії масові збої в роботі інтернету
19:58 30.01.2024 |
У центральній частині РФ фіксуються збої у низки мобільних операторів і провайдерів: не відриваються багато сайтів і додатків у зоні .ru.
Про це пише РБК із посиланням на учасників телекомунікаційного ринку.
При цьому більшість збоїв зафіксовано в Москві, Санкт-Петербурзі, Краснодарському краї, Башкортостані та Костромській області.
В операторі "МегаФон" заявили РБК, що фіксують зниження обсягів трафіку, але проблема "не на мережі МегаФона".
У "Білайні" заявили, що мережа оператора працює штатно. "Можливі збої в роботі деяких інтернет-ресурсів знаходяться поза зоною відповідальності "Білайну", - заявили в компанії.
Як пише Meduza із посиланням на російські соцмережі, не відкриваються, зокрема, сайти Яндекс" і "Вконтакте". Також недоступні додатки різних сервісів (додатки "Тінькофф", Avito, Wildberries та інші).
При цьому Координаційний центр доменів .ru і .рф підтвердив збій в інфраструктурі DNSSEC, додає видання.
У центрі заявили, що "працюють над усуненням проблеми".
DNSSEC - інструмент для перевірки автентичності відповіді від DNS-сервера. Його призначення - захист від підміни IP-адрес. Завдяки цьому користувачі захищені від фішингу, а сайт - від кібератак різного типу, "отруєння" трафіку, пише Forbes Russia.
У Мінцифрі РФ заявляють, що доступ до сайтів у зоні .RU відновлять найближчим часом.
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