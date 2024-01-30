Іспанські фермери долучаться до протестів у Європі

Три найбільші профспілки фермерів Іспанії Asaja, UPA і COA 30 січня оголосили про наміри влаштувати акції протесту для тиску на владу з метою задоволення своїх вимог, долучившись до аналогічних демонстрацій в інших країнах Європи.

Про це йдеться в спільній заяві профспілок, з якою ознайомилась "Європейська правда".

Представники Asaja, UPA і COA на зустрічі вранці у вівторок "домовились відновити графік демонстрацій з вимогою амбітного шокового плану, що передбачає заходи як на рівні ЄС, так і на рівні уряду Іспанії та автономних регіонів".

"Спочатку протести відбуватимуться на більш регіональному рівні протягом наступних кількох тижнів", - додали профспілки, не уточнивши графіку й географії своїх акцій.

У розлогій спільній заяві іспанські фермери нарікають на все складніші умови ведення бізнесу й "задушливу бюрократію" Євросоюзу, принагідно критикуючи останній за намагання укласти угоди про вільну торгівлю з країнами-експортерами сільгосппродукції, зокрема в Латинській Америці.

Вони вимагають припинення таких переговорів, пом'якшення спільної сільськогосподарської політики ЄС, посилення допомоги на тлі повномасштабної війни в Україні та інфляції, а також спрощення бюрократії.

Фермерські протести вже відбуваються у Франції, Німеччині, Бельгії, Польщі, Румунії, Литві та Нідерландах. Європейський Союз намагається знайти рішення, аби задовольнити вимоги фермерів перед виборами до Європарламенту в червні.

В усіх країнах фермери в цілому обурені зниженням доходів, зростанням цін на електроенергію і паливо, а також бюрократичною тяганиною і екологічною політикою, які, на їхню думку, підривають їхню здатність конкурувати з іншими країнами.

Одні з наймасштабніших протестів фермерів тривають у Франції: напередодні протестувальники спробували перекрити основні автомагістралі, що ведуть до Парижа.