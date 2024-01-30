МВФ підвищив оцінку зростання світової економіки у 2023 р. до 3,1% з 2,9%

Зростання світової економіки у 2023 році Міжнародний валютний фонд (МВФ) оцінив у 3,1% (раніше - 3%), прогноз щодо 2024 року збільшено на 0,2 в.п., він також становитиме 3,1%. У 2025 році МВФ очікує зростання глобальної економіки на 3,2%.

Оновлений прогноз наводиться в січневому огляді світової економіки (WEO Update: Moderating Inflation and Steady Growth Open Path to Soft Landing), опублікованому МВФ у вівторок.

Поліпшення оцінки поточного року Фонд пов'язує з вищою, ніж очікувалося, стійкістю економіки США і низки великих країні з ринком, що формується, і країн, що розвиваються, а також із бюджетною підтримкою в Китаї.

Водночас МВФ зазначає, що прогноз на 2024-2025 рр. є нижчим за середній історичний (2000-2019 рр.) показник у 3,8% через жорстку політику центральних банків для боротьби з інфляцією, згортання бюджетної підтримки на тлі високої заборгованості, що чинить тиск на економічну активність, і низьке загальне зростання продуктивності.

Прогноз щодо глобальної інфляції на 2024 рік залишився колишнім - 5,8%, на 2025 рік знизився на 0,2 п.п. - до 4,4%. Оцінка за 2023 рік становила 6,8%. Фонд очікує більш швидкого зниження інфляції в країнах із розвиненою економікою (у 2024 році на 2 п.п. - до 2,6%), ніж у країнах із ринком, що формується, і країнах, що розвиваються (на 0,3 п.п. - до 8,1%).

"Фактори зниження інфляції різняться, залежно від країни, але загалом відображають зниження базової інфляції внаслідок збереження жорсткої ДКП, пов'язаного з цим пом'якшення умов на ринках праці, а також ефектів перенесення впливу зниження відносних цін на енергоносії, яке сталося раніше та триває. Загалом, згідно з прогнозами, приблизно на 80% країн світу 2024 року очікує зниження середньорічного загального рівня інфляції та базової інфляції. Серед країн, що застосовують цільовий показник інфляції, до четвертого кварталу 2024 року загальний рівень інфляції для медіанної країни, за прогнозами, буде на 0,6 в.п. вищим за цільовий показник, скоротившись порівняно з розрахунковим розривом у 1,7 в.п. наприкінці 2023 року. Очікується, що більшість цих країн досягнуть своїх цільових показників (або середніх точок цільового діапазону) до 2025 року. У низці країн із великою економікою перегляд прогнозованої траєкторії інфляції в бік зниження в поєднанні з помірним підвищенням прогнозу економічної активності означає "м'якшу посадку", ніж очікувалося", - йдеться в огляді.

Зростання обсягу світової торгівлі 2023 року, на думку МВФ, становило 0,4%, що нижче за жовтневу оцінку в 0,9%. Прогноз на 2024 рік знижено на 0,2 п.п. - до 3,3%. У 2025 році очікується зростання на 3,6%. Прогноз нижчий за середній історичний темп зростання в 4,9%. МВФ очікує, що зростаючі спотворення в торгівлі та геоекономічна фрагментація продовжать чинити тиск на рівень світової торгівлі. За даними Global Trade Alert, країни запровадили приблизно 3,2 тис. нових обмежень на торгівлю 2022 року і близько 3тис. 2023 року порівняно приблизно з 1100 2019 року.

Середня ціна нафти у 2023 році, за оцінкою МВФ, знизилася на 16%. У 2024 році він очікує її зниження на 2,3% (раніше на 0,7%) - до $79,1/барр. У 2025 році зниження прискориться до 4,8% ($75,31/бар.).