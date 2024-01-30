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Індія стане третьою економікою світу до 2027 р. - Мінфін
12:58 30.01.2024 |
Обсяг індійського ВВП становитиме $5 трлн до 2027 року, і країна посяде третє місце у світі за цим показником, прогнозує Міністерство фінансів Індії.
Нині річний ВВП країни становить $3,7 трлн, зазначає CNBC. Індія вважається п'ятою економікою світу, поступаючись США, Китаю, Японії та Німеччині. Аналітики Goldman Sachs очікують, що до 2075 року Індія може посісти друге місце після Китаю, обійшовши США.
У 2024 фінансовому році, який стартує 1 квітня, індійська економіка зросте не менше ніж на 7%, ідеться у звіті Мінфіну. У 2025 фінроці також очікується зростання близько 7%.
"Сильний внутрішній попит, що охоплює споживчі витрати та інвестиції, є наслідком реформ та інших заходів, ухвалених урядом в останнє десятиліття", - зазначив у звіті головний урядовий радник з економічних питань Ананта Нагесваран.
Мета уряду полягає в переході в категорію розвинених економік до 2047 року, додав радник.
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