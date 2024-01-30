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У Латвії правляча коаліція домовилася заборонити імпорт зерна з РФ і Білорусі
11:59 30.01.2024 |
Після коаліційних зборів прем'єр Латвії Евіка Сіліня ("Нова Єдність"), міністр землеробства Армандс Краузе (Союз "зелених" та селян) і голова фракції "Прогресивних" у Сеймі Андрій Шуваєв повідомили про домовленість заборонити імпорт російського та білоруського зерна.
Як передає Укрінформ, про це інформує Delfi.
Відповідний законопроєкт коаліція має намір підготувати та затвердити в парламенті в лютому.
18 січня Сейм уже передав на розгляд до парламентських комісій законопроєкт опозиційного Національного об'єднання, який передбачає фактично аналогічну заборону.
Як повідомлялося, питання про заборону імпорту зерна з Росії порушується в Латвії давно. Довгий час правляча коаліція дотримувалася позиції, що необхідне спільне рішення всього Європейського союзу. Водночас президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявляв, що виступає за введення заборони Латвією в будь-якому разі.
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