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АНАЛІТИКА

У Латвії правляча коаліція домовилася заборонити імпорт зерна з РФ і Білорусі

 

Після коаліційних зборів прем'єр Латвії Евіка Сіліня ("Нова Єдність"), міністр землеробства Армандс Краузе (Союз "зелених" та селян) і голова фракції "Прогресивних" у Сеймі Андрій Шуваєв повідомили про домовленість заборонити імпорт російського та білоруського зерна.

Як передає Укрінформ, про це інформує Delfi.

Відповідний законопроєкт коаліція має намір підготувати та затвердити в парламенті в лютому.

18 січня Сейм уже передав на розгляд до парламентських комісій законопроєкт опозиційного Національного об'єднання, який передбачає фактично аналогічну заборону.

Як повідомлялося, питання про заборону імпорту зерна з Росії порушується в Латвії давно. Довгий час правляча коаліція дотримувалася позиції, що необхідне спільне рішення всього Європейського союзу. Водночас президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявляв, що виступає за введення заборони Латвією в будь-якому разі.
 

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