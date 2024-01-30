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АНАЛІТИКА

У США кажуть, що Туреччину можуть повернути в програму F-35 за умови вирішення питання з С-400

 

США будуть раді вітати Туреччину у програмі з виробництва винищувачів F-35, але для цього Анкарі необхідно вирішити питання з придбаними у Росії зенітно-ракетними комплексами С-400.

Як повідомляє "Європейська правда", про це в інтерв'ю CNN Turk заявила заступниця держсекретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд.

Вона нагадала, що через придбання Туреччиною російських С-400 США запровадили санкції проти турецького Управління оборонної промисловості.

На зауваження журналіста, що Туреччина також не отримала комплекси Patriot від США, Нуланд відповіла: "Ми були в процесі переговорів про продаж Patriot, і поки ці переговори тривали, Туреччина пішла в іншому напрямку".

"Очевидно, якщо ми зможемо вирішити питання С-400, а ми хочемо це зробити, США будуть раді вітати Туреччину в сім'ї F-35. Але спочатку ми повинні вирішити це питання (з С-400. - Ред.), одночасно забезпечивши Туреччину сильною протиповітряною обороною", - сказала вона.

Через рішення Туреччини купити С-400 країна була виключена з програми F-35, очолюваної США. Країна, що входить до НАТО, планувала закупити близько 100 винищувачів наступного покоління, побудованих компанією Lockheed Martin Corp.

Головна стурбованість США полягає в тому, що С-400 можуть бути використані для збору розвідданих про потайні можливості F-35.

У суботу стало відомо, що Державний департамент США схвалив продаж Туреччині винищувачів F-16 і засобів для їхньої модернізації, що сталось після ратифікації нею протокол про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу.
 

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