У Німеччині фіксують різке зростання кількості фальшивих банкнот

Торік у Німеччині було вилучено з обігу значно більше фальшивих купюр євро: їхня кількість збільшилася на 28,2% до 56 600 штук порівняно з попереднім роком.

Про це повідомив Німецький федеральний банк (Бундесбанк) у Франкфурті-на-Майні в понеділок, 29 січня, передає "Європейська правда" з посиланням на DW.

Теоретична вартість вилучених грошей склала майже 5,1 мільйона євро, що приблизно на 90% більше, ніж у 2022 році.

"Збільшення кількості підробок пов'язане з кількома великими випадками шахрайства, здебільшого з підробленими банкнотами номіналом 200 і 500 євро", - пояснив член виконавчої ради Бундесбанку Буркхард Бальц, який відповідає за готівку в керівному органі німецького центрального банку. У середньому торік на 10 тисяч жителів припадало сім фальшивих банкнот євро, а роком раніше - п'ять, уточнив фахівець.

Однак, за словами Бальца, ці цифри далекі від історичного максимуму 2015 року, коли було конфісковано 95,4 тисячі підроблених купюр. "Ризик для звичайних громадян вступити в контакт із фальшивими грошима залишається низьким", - запевнив експерт.

Найпопулярнішою банкнотою євро у фальшивомонетників минулого року знову стала купюра в 50 євро: 38 відсотків виявлених підроблених банкнот були саме такими. Частка підроблених купюр у 20 євро становила 22 відсотки, а частка підроблених купюр у 200 євро - 15 відсотків.

Як і позаторік, у 2023 році було вилучено значно більше підроблених дрібних грошей. За даними Бундесбанку, його фахівці зареєстрували близько 116 тисяч фальшивих монет - зростання становило приблизно 58 відсотків за рік. На думку експертів, деякі компанії роками зберігали підозрілі монети, а потім здали їх у Бундесбанк у 2023 році. Примітно, що 95 відсотків усіх зареєстрованих підроблених монет становили двоєврові.

Всупереч зростаючій в усьому світі популярності електронних розрахунків, готівка залишається найпопулярнішою в Німеччині: згідно з торішнім дослідженням Бундесбанку, німці, як і раніше, здійснюють за допомогою фізичних грошей майже 60 відсотків покупок. Це значно вище, ніж у Нідерландах (11 відсотків) або Великій Британії, де, за прогнозами, до 2030 року тільки 6 відсотків угод здійснюватимуться готівкою.

Середньостатистичний німець носить із собою в гаманці близько 100 євро, а вдома зберігає 1300 євро готівкою. Деякі навіть досі зберігають старі німецькі марки, стверджують фахівці.

Нагадаємо, у 2020 році на півдні Німеччини, у федеральній землі Баден-Вюртемберг, діти під час гри виявили у струмку монети номіналом 2 євро, які, як згодом з'ясувалося, виявилися фальшивими.