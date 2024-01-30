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АНАЛІТИКА

ЦРУ забороняє свої аналітикам користуватися месенджером Telegram, - Bloomberg

 

Центральне розвідувальне управління США не дозволяє своїм аналітикам користуватися месенджером Telegram.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

В уряді США з обережністю ставляться до деяких інструментів, використовуваних для збору OSINT.

"У ЦРУ, наприклад, російським аналітикам не дозволяється використовувати свої настільні комп'ютери для доступу до застосунку для соціальних мереж Telegram, популярного серед російських військових блогерів", - йдеться в матеріалі.

Зазначається, що аналітикам також заборонено приносити особисті пристрої на робочі місця, що змушує їх залишати відомчі приміщення, коли вони хочуть отримати доступ до застосунку.

Ситуація з OSINT

Bloomberg пише, що спецслужби США протягом багатьох років боролися за доступ до таких даних, які вони називають розвідкою з відкритих джерел або OSINT. Але ситуація починає змінюватися.

У жовтні Управління директора Національної розвідки, яке курує всі розвідувальні служби країни, запросило давнього аналітика й експерта з кібербезпеки Джейсона Барретта, щоб допомогти розвідувальній спільноті США з підходом до OSINT.

Його найближчим завданням буде допомога в розробці національної стратегії розвідувального співтовариства OSINT, яка буде зосереджена на координації, збиранні даних і розробці інструментів для поліпшення підходу до цього типу розвідувальної роботи.

Проблема з іншими формами збору розвідувальної інформації, такими як електронне спостереження або людська розвідка, може полягати насамперед у таємному зборі достатньої кількості інформації. Проблема OSINT полягає в тому, щоб відсіяти корисну інформацію з немислимої кількості інформації, доступної в цифровому форматі.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: США
 

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