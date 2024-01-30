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АНАЛІТИКА

В Росії заявили про масовану атаку дронів

 

У Міністерстві оборони Російської Федерації заявили про масовану атаку дронів сьогодні вночі, 30 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міноборони РФ у Telegram.

Окупанти стверджують, що цієї ночі російськими силами протиповітряної оборони нібито було відбито масовану атаку безпілотників.

У російському оборонному відомстві заявили, що нібито було збито 21 дрон, зокрема 11 над Кримом, 5 - над Білгородською областю, 3 - над Брянською, по одному - над Калузькою та Тульською областями.

Губернатор Калузької області Владислав Шапша повідомив, що уламок безпілотника впав на дах нежитлової споруди на околиці Калуги.

Атаки БПЛА в Росії

21 січня в районі нафтового терміналу Морського торговельного порту в селищі Усть-Луга Ленінградської області стався вибух. Жителі найближчих міст, розташованих неподалік порту, повідомляли про звуки безпілотників, що пролітають, почалася пожежа. З підприємства довелося евакуювати близько 150 осіб. Пізніше з'ясувалося, що цю спецоперацію провела СБУ.

Також пізно ввечері 20 січня пролунали вибухи в російській Тулі. Росіяни заявили, що там нібито був збитий безпілотник. Проте у мережі опублікували відео, де видно "приліт". Згодом стало відомо, що це була планова робота Головного управління розвідки Міноборони України.
За матеріалами: РБК-Україна
Ключові теги: Росія
 

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