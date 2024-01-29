Корея допоможе Україні відновити дамбу, підрив якої зірвав наступ РФ на Київ

Республіка Корея допоможе Україні відновити пошкоджену через війну водогосподарську інфраструктуру. Пілотним проєктом стане Козаровицька дамба на Київщині, повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

Дамба в селищі Козаровичі Вишгородського району була пошкоджена у перші дні повномасштабного вторгнення та мала оборонне значення для захисту столиці. Зараз вона потребує термінового відновлення.

Допоможуть у цьому дві корейські компанії - K-Water і KOICA. Вартість робіт оцінюється у $14 млн.

За словами першого заступника міністра Олександра Краснолуцького, відновлення Козаровицької дамби дозволить захистити від підтоплення населені пункти на узбережжі річки Ірпінь нижче Київського водосховища.

Також корейські компанії нададуть допомогу у реалізації проєктів:

→ забезпечення водою населення Миколаївщини;

→ реконструкції та капітального ремонту інженерної інфраструктури управління каналу Дніпро - Донбас;

→ поліпшення моніторингу якості вод в Україні.

За даними Київської ОВА, наприкінці лютого 2022 року внаслідок активних бойових дій були пошкоджені гідротехнічні споруди, які здійснювали протипаводковий захист сіл Козаровичі та Демидів. Це призвело до підняття рівня води в заплаві річки Ірпінь понад встановлений рівень і завдало колосальної шкоди довкіллю. Постраждали не лише укріплення, а й домогосподарства в заплаві річки Ірпінь.

Ліквідація наслідків підтоплення селища Демидів розпочалася у квітні. На захисних дамбах тоді встановили потужну помпову станцію, залучали до роботи й три помпові станції місцевих мешканців. Це на той час дозволило знизити рівень води в заплаві річки Ірпінь.

Довідка

Підрив водопомпової станції на річці Ірпінь - одне із переломних рішень оборони Києва. Села Димер, Демидів, Козаровичі на півночі від столиці російські війська зайняли вже 25 лютого. Саме через ці пункти й далі через Лютіж, Старі та Нові Петрівці - найкоротша дорога до столиці, якщо рухатися з Чорнобиля.

Саме підрив Козаровицької дамби бійцями Національної гвардії унеможливив продовження наступу окупаційних військ через ці населені пункти на Київ.

Через підрив Козаровицької дамби окупанти не змогли посилити свої підрозділи, які пішли на Гостомель. Ба більше, ворог не зміг форсувати річку, яка піднялася і в інших місцях - зокрема, в Мощуні, де вже йшли запеклі бої. Також було насичено водою річки Здвиж і Тетерів.