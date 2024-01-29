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АНАЛІТИКА

Євросоюз ще на пів року продовжив економічні санкції проти Росії

 

Рада ЄС продовжила на наступні пів року економічні санкції проти Росії, запроваджені за агресію проти України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у комюніке Ради ЄС.

Санкції продовжили на наступні шість місяців - до 31 липня 2024 року.

Йдеться про усі економічні санкції, запроваджені ЄС проти Росії, починаючи з липня 2014 року. Ці санкції були значно розширені з лютого 2022 року у відповідь на повномасштабне вторгнення РФ.

Наразі вони складаються з широкого спектру секторальних заходів, які охоплюють обмеження на торгівлю, фінанси, технології та товари подвійного призначення, промисловість, транспорт і предмети розкоші.

Вони також охоплюють заборону на імпорт або передачу морським транспортом сирої нафти і певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, відключення від SWIFT декількох російських банків і призупинення мовлення та ліцензій кількох підтримуваних Кремлем дезінформаційних ЗМІ.

У комюніке наголосили, що ЄС вважає за потрібне зберігати усі санкції доти, доки Росія продовжує застосовувати силу і порушувати міжнародне право.

Нагадаємо, останній, 12-й пакет санкцій ЄС проти Росії схвалили у грудні 2023 року, він, серед іншого, впроваджує обмеження на торгівлю російськими діамантами.

До другої річниці початку повномасштабної війни Євросоюз готує наступний пакет санкцій. За інформацією ЗМІ, обмеження будуть стосуватися російського алюмінію.

Ключові теги: ЄС, Росія
 

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