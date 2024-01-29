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АНАЛІТИКА

Велика Британія введе заборону на одноразові вейпи

 

За словами уряду, одноразові вейпи будуть заборонені в рамках планів по боротьбі зі зростаючим числом молодих людей, які долучаються до вейпінгу, повідомляє в неділю BBC.

За даними благодійної організації Action on Smoking and Health (Ash), 7,6% підлітків у віці від 11 до 17 років регулярно або час від часу вейплять, порівняно з 4,1% у 2020 році.

Заборону, як очікується, буде введено по всій Великій Британії, заявив уряд.

Очікується, що прем'єр-міністр Ріші Сунак пояснить свої плани під час відвідування однієї зі шкіл у понеділок.

"Як відомо будь-яким батькам або вчителю, однією з найтривожніших тенденцій наразі є зростання вейпінгу серед дітей, тому ми повинні діяти, поки це не стало ендемією", - йдеться в його заяві.

Це сталося після того, як торік було оголошено про заборону на продаж цигарок усім, хто народився 1 січня 2009 року або пізніше, у рамках спроби створити "покоління, вільне від куріння".

Продаж будь-яких вейпів особам молодше 18 років уже заборонено, але уряд заявив, що одноразові вейпи, які часто продаються в компактніших і барвистіших упаковках, ніж перезаправні, є "ключовим фактором, що спричиняє тривожне зростання кількості вейперів серед молоді". Поки незрозуміло, коли буде введено заборону, але її можна ввести за допомогою чинного законодавства, спрямованого на захист навколишнього середовища.

Учасники кампанії вже давно стверджують, що одноразові вейпи - це марнотратство, а матеріали і хімікати, які використовуються для їхнього виробництва, включно з літієвими батареями, ускладнюють їхню безпечну утилізацію.

Щойно терміни будуть затверджені, ритейлерам дадуть шість місяців на їхню реалізацію.

Останні зміни також дадуть змогу заборонити продаж перезаправних вейпів зі смаком, орієнтованим на дітей, і зажадати, щоб їх випускали в простішій і менш привабливій упаковці. За словами уряду, для того щоб вирішити, які аромати слід заборонити і як продаватимуть перезаправні вейпи, буде проведено додаткові консультації з громадськістю.

Серед доступних нині ароматизаторів для дітей - аромати печива, варення та енергетичних напоїв.

Щоб допомогти зупинити продажі неповнолітнім, буде запроваджено додаткові штрафи для всіх магазинів в Англії та Уельсі, спійманих на незаконному продажі вейпів дітям.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
Ключові теги: Британія
 

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