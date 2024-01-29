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АНАЛІТИКА

Байден призупинив видачу дозволів на експорт скрапленого газу для збереження клімату

 

Президент США Джо Байден виступив на підтримку позиції кліматичних активістів, підписавши розпорядження призупинити видачу нових дозволів на експорт скрапленого природного газу через їхню небезпеку для глобального клімату.

З відповідною заявою виступив у п'ятницю під час брифінгу в Білому домі радник президента США з питань клімату Алі Заїді, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні президент Джо Байден і міністр з питань енергетики Дженніфер Гренхолм роблять додаткові кроки у вірному напрямку в межах наших зусиль щодо вирішення кліматичної кризи та захисту майбутніх поколінь», - зауважив представник Білого дому.

Таким чином він прокоментував розпорядження президента, яке призупиняє видачу дозволів на експорт СПГ та вимагає від міністерства енергетики США розпочати вивчення впливу цього виробництва на клімат. Такий крок, своєю чергою, може затримати затвердження понад десятка проєктів у ближчій перспективі.

У своїй заяві, оприлюдненій у п'ятницю з цього приводу, президент Байден зауважив, що республіканці MAGA «свідомо заперечують актуальність кліматичної кризи, прирікаючи американський народ на небезпечне майбутнє». При цьому Байден підкреслив: «Ми прислухаємося до закликів молодих людей і передових громад, які використовують свій голос, щоб вимагати дій від тих, хто має владу діяти».

Як повідомлялося, активісти, які борються за збереження клімату, наголошують, що основним компонентом природного газу є метан, потужний парниковий газ. Він затримує більше тепла в атмосфері, ніж вуглекислий газ.
Ключові теги: США
 

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