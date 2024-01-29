FT: ЄС готує план з підриву економіки Угорщини, якщо Орбан ветує допомогу Україні

У ЄС готові підірвати економіку Угорщини, якщо угорський прем'єр Віктор Орбан заблокує виділення фінансової допомоги Україні у розмірі 50 мільярдів євро на саміті 1 лютого.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times, яке ознайомилось з планом ЄС, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з розробленим європейськими посадовцями планом, стратегія Брюсселя полягатиме в тому, щоб використати економічні слабкості Угорщини, поставити під загрозу її валюту і підірвати довіру інвесторів, щоб завдати шкоди "робочим місцям і зростанню" країни, якщо Орбан відмовиться зняти своє вето на допомогу Києву.

За даними видання, лідери ЄС готові публічно оголосити про повне припинення будь-якого фінансування Угорщини, щоб налякати ринки, спровокувати ажіотаж на національну валюту форинт і різке зростання вартості запозичень.

У документі, на який посилається FT, йдеться, що "у разі недосягнення угоди на саміті 1 лютого інші глави держав та урядів публічно заявлять, що у світлі неконструктивної поведінки угорського прем'єр-міністра ... вони не можуть собі уявити, що" кошти ЄС будуть надані Будапешту.

Без цього фінансування "фінансові ринки, європейські та міжнародні компанії можуть бути менш зацікавлені в інвестуванні в Угорщину", зазначено в документі.

Як підкреслено у матеріалі, таке покарання "може швидко спровокувати подальше збільшення вартості фінансування державного дефіциту і падіння курсу валюти".

У документі, підготовленому посадовцем Ради ЄС зазначені економічні слабкості Угорщини, зокрема високий державний дефіцит, висока інфляція, слабка валюта і найвищий в ЄС рівень платежів з обслуговування боргу як частки валового внутрішнього продукту.

У доповіді підкреслюється, що "робочі місця і зростання...значною мірою залежать" від закордонного фінансування, яке значною мірою спирається на фонди ЄС.

Угорський міністр у справах ЄС Янош Бока заявив, що не знав про ці погрози, але додав, що його країна "не піддається тиску".

Угорщина не пов'язує підтримку України та доступ до фондів ЄС і відкидає те, що роблять інші сторони. Угорщина брала і продовжуватиме конструктивно брати участь у переговорах", - додав він.

За словами угорського міністра, у суботу Будапешт надіслав Брюсселю нову пропозицію, в якій зазначив, що тепер відкритий для використання бюджету ЄС для українського пакета і навіть випуску спільних боргових зобов'язань для його фінансування.

Бока сказав FT, що Будапешт хоче "вивчити можливість більш конструктивного і європейського рішення" і запропонував, що може підтримати план на 50 млрд євро, якщо йому буде надано право щорічного вето на виплати.

Три дипломати ЄС повідомили FT, що багато країн підтримали запропонований європейськими посадовцями план.

"Настрої стали жорсткішими. Що це за союз, якщо ми допускаємо таку поведінку?", - сказав один з них.

Ще один з дипломатів додав, що "немає жодного шансу", що Орбан отримає право щорічного вето на фінансування.

Представник Ради ЄС заявив, що вони не коментують витік інформації.

Хоча 26 країн-членів ЄС мають план "Б", який передбачає виділення грошей Києву поза бюджетом ЄС, він потребує ратифікації національних парламентів, що спричиняє затримки та невизначеність.

Кілька столиць розглядали можливість використання статті 7 Договору про Європейський Союз, яка дозволила б Брюсселю позбавити Будапешт права голосу або, за словами одного дипломата, заблокувати виплату грошей.

Але інші відкинули цю ідею, оскільки вона вимагає одностайної підтримки, а багато країн не бажають застосовувати таку серйозну санкцію.

У п'ятницю посадовець ЄС заявив, що переговори про схвалення чотирирічної програми фінансової допомоги Україні в розмірі 50 мільярдів євро ускладнюються, оскільки Угорщина не проявляє гнучкості напередодні саміту наступного тижня.

А перед цим агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомило, що Угорщина відмовиться від своїх заперечень проти створення фонду військової допомоги Україні з річним бюджетом у розмірі 5 мільярдів євро.