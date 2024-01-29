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АНАЛІТИКА

США та Ірак почали переговори щодо виведення військ

 

Ірак і офіційні представники військової коаліції на чолі з США по боротьбі з терористичним угрупованням "Ісламська держава" (ІДІЛ) розпочали переговори в Багдаді в суботу, щоб переглянути майбутнє місії.

Про це йдеться в заяві офісу прем'єр-міністра Іраку Мохаммеда Шиї Аль-Судані, повідомляє "Європейська правда", з посиланням на Bloomberg.

Хоча Аль-Судані заявив, що хоче узгодити зі США та їхніми союзниками дату виведення їхніх військ з Іраку, Міністерство оборони у Вашингтоні заявляє, що ці зустрічі не є переговорами про виведення американських військ з Іраку.

На порядку денному засідань Вищої військової комісії США та Іраку стоять три питання: загроза з боку ІДІЛ, оперативні та екологічні вимоги і зміцнення іракських сил безпеки.

Після огляду "буде сформульовано конкретний графік завершення військової місії коаліції і переходу до двосторонніх відносин у сфері безпеки між Іраком, США і країнами-партнерами по коаліції", - йдеться в заяві іракської сторони.

"Наші іракські партнери запевнили нас у своїй прихильності до спільної роботи над формуванням майбутнього військової присутності США і остаточної поразки ІДІЛ", - заявила в четвер прессекретар Пентагону Сабріна Сінгх.

За її словами, переговори "дозволять перейти до міцного двостороннього партнерства в галузі безпеки між США і Іраком".

Раніше стало відомо, що сили США завдали ударів по трьох об'єктах в Іраку, які використовуються підтримуваним Іраном терористичним угрупуванням "Катаїб Хезболла" і пов'язаними з ним угрупованнями.

Перед цим внаслідок потужного ракетного удару по американській авіабазі Айн-аль-Асад в Іраку були поранені кілька військовослужбовців США.

У США заявили, що авіабазу масовано атакували ракетами підтримувані Іраном бойовики.
Ключові теги: США, Ірак
 

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