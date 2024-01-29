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Ангола хоче вигнати російську Алросу зі спільного алмазовидобувного бізнесу
09:09 29.01.2024 |
Ангола змушує найбільшу алмазну компанію Росії та світу Алроса вийти зі спільного бізнесу Sociedade de Catoca, якому належить четверта найбільша алмазна шахта світу. Про це повідомляє ангольське видання Expansão.
Причина цього полягає у санкціях, запроваджених проти Росії за вторгнення в Україну, що шкодять торгівлі діамантами.
За даними видання, минулого тижня представники ангольської влади зустрічалися з російськими колегами в Дубаї (ОАЕ), для того, аби розвʼязати питання виходу російського акціонера Алроса із Sociedade Mineira de Catoca.
ЗМІ зазначає, що видобуток діамантів на шахті скоротився, а багато постачальників та банків відмовляються працювати з Catoca через зв'язки з росіянами.
Російській компанії належить 41% акцій. Ангольська сторона вимагає, щоб росіяни пішли з бізнесу без умов, натомість росіяни хочуть компенсацій за інвестиції.
Один із можливих шляхів розв'язання проблеми - це те, що Алроса піде, але з гарантією, що вона зможе повернутися в майбутньому, коли санкції будуть зняті. З огляду на нещодавнє зближення Анголи зі США, росіяни з підозрою ставляться до такого результату, пише видання.
Ще один варіант полягає в тому, що росіяни продадуть свою частку акцій ангольській компанії. Однак поки що незрозуміло, чи будуть вони готові це зробити.
Вихід росіян зі спільного підприємства з видобутку діамантів необхідний для того, щоб зняти санкції з шахти, але це може бути складним завданням.
Алроса - найбільша алмазодобувна компанія, світовий лідер за обсягом видобутку та запасів алмазів. Основними напрямками діяльності є геологорозвідка, видобуток та продаж алмазів, виробництво діамантів. Добувні активи Алроси розташовані в Республіці Саха (Якутія) та Архангельській області Росії. У групі Алроси працюють понад 30 000 осіб. На частку компанії припадає 90% алмазовидобувних потужностей Росії, що становить 28% від загального світового ринку.
Відсьогодні компанія перебуває під санкціями в усіх країнах Великої сімки, крім Японії. США, Канада і Велика Британія наклали санкції на Алросу ще у лютому-березні 2022 року. Європейський Союз також наклав санкції на Алросу.
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