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Франція та Індія домовилися про спільне виробництво підводних човнів та гелікоптерів
09:01 29.01.2024 |
Індія та Франція домовилися про спільне виробництво військової техніки, включаючи гелікоптери та підводні човни для індійських збройних сил, а також дружніх країн.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Угоди було досягнуто під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона до Індії. Зазначається, що країни домовилися розширювати двосторонні зв'язки у галузі оборонного виробництва, ядерної енергетики, космічних досліджень та використання штучного інтелекту для державних послуг.
Також Tata Group та Airbus підписали угоду про спільне виробництво цивільних вертольотів. Французький виробник реактивних двигунів CFM International оголосив про угоду з індійською Akasa Air про купівлю понад 300 двигунів LEAP-1B для встановлення на 150 літаків Boeing.
Крім того, Індія та Франція домовилися активізувати співпрацю у південно-західній частині Індійського океану.
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