Китай призупиняє кредитування акцій з обмеженим доступом в рамках стабілізації

China Securities Regulatory Commission, яка регулює цінні папери, з 29 січня планує припинити кредитування акцій з обмеженим доступом.

Про це повідомляє Reuters.

Цінні папери з обмеженим доступом не торгуються як звичайні акції, натомість виконують роль "компенсації" для власників, або стратегічних робітників підприємства, яким нараховуються ці акції, та закріплюються за ними.

Китай вирішив, що повністю призупинить кредитування акцій з обмеженим доступом з понеділка 29 січня, в рамках останньої спроби політиків стабілізувати фондові ринки країни після нещодавнього різкого падіння.

Китайська комісія з регулювання ринку цінних паперів також заявила, що з 18 березня обмежить ефективність кредитування деяких цінних паперів на ринку рефінансування цінних паперів.

Шанхайська та Шеньчженьська фондові біржі заявили, що призупинять кредитування цінними паперами стратегічних інвесторів починаючи з 29 січня.