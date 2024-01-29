Канада відновить експорт зброї до Туреччини після підтримки членства Швеції в НАТО

Канада та Туреччина досягли угоди про відновлення Оттави експорту запчастин для дронів в обмін на велику прозорість щодо того, де вони використовуються. Угода набуде чинності після того, як Анкара завершить ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Представник міністерства закордонних справ Канади Шарлотта МакЛауд заявила, що хоча експортний контроль в даний час залишається в силі, Оттава прагне вирішити проблему з Туреччиною, враховуючи її статус союзника по НАТО.

"Канада та Туреччина продовжують відверто обговорювати наші двосторонні, економічні та торговельні відносини", - заявила вона.

Канада призупинила продаж безпілотників та комплектуючих до них Туреччині у 2020 році після того, як дійшла висновку, що її оптичне обладнання, прикріплене до безпілотників турецького виробництва, використовувалося Азербайджаном під час бойових дій у Нагірному Карабаху.

Оттава зупинила переговори про скасування заборони у 2022 році, коли Анкара висловила заперечення проти вступу Фінляндії та Швеції до НАТО. Проте, переговори відновилися після саміту лідерів НАТО в липні минулого року.

Згідно з новою угодою, Туреччина надаватиме Канаді інформацію про кінцевих користувачів обладнання канадського виробництва, особливо у разі його реекспорту до країн, що не входять до НАТО.