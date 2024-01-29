Туреччина отримає від США 40 нових F-16

Американський уряд схвалив угоду про продаж Туреччині 40 нових винищувачів F-16 вартістю 23 млрд доларів. Угоду довгий час відкладали, поки Анкара не ратифікувала приєднання Швеції до НАТО.

Туреччина зволікала із ратифікацією приєднання Швеції до НАТО понад рік, впродовж якого відносини між членами альянсу були досить напруженими.

Складовою угоди також є пакет модернізації для 79 літаків F-16, які Туреччина вже має.

Вперше запит на нові винищувачі Туреччина озвучила у 2021 році. Але не змогла отримати позитивного рішення щодо угоди упродовж усього часу, поки затягувала зі своїм рішенням щодо членства Швеції в НАТО, - через, як пояснювали в Анкарі, шведську підтримку курдів.

Але щойно цього тижня турецький парламент підтримав членство Швеції в НАТО, а президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган надав своє остаточне схвалення, як президент США Джо Байден закликав затвердити продаж "без зволікань".

Тепер Швеції залишається отримати лише згоду Угорщини, аби стати новим членом НАТО слідом за Фінляндією. Обидві країни заявили про бажання доєднатися до західного військового альянсу навесні 2022 - після вторгнення Росії в Україну. Проте Фінляндії вдалося пройти це шлях швидше, - вона доєдналася до альянсу вже навесні 2023.

Одночасно зі схваленням угоди про продаж винищувачів Туреччині, Державний департамент США також поінформував Конгрес, що також затвердив продаж 40 літаків F-35 Греції - на 8 млрд доларів.

Як заявив сенатор-демократ Бен Кардін, який очолює комітет із закордонних справ (один із ключових при схваленні подібних угод), це рішення не було таким, що ухвалили "легко". Він заявив, що Туреччині є над чим попрацювати в галузі захисту прав людини, а також зробити більше, щоб притягти до відповідальності Росію за її напад на Україну.

Саме російське вторгнення називають однією з причин такої уваги до угоди, адже воно показало важливість ролі Туреччини як оплоту НАТО у Чорному морі.

Київ вже давно просив своїх західних партнерів надати сучасні літаки, а оглядачі в Україні та за її межами називали це однією з ключових умов для успіху масштабного контрнаступу.

Лише наприкінці літа 2023 року, коли стало зрозуміло, що із контрнаступом є проблеми, США схвалили рішення про надання Україні винищувачів F-16 Україні з Данії та Нідерландів одразу після завершення навчання українських пілотів.