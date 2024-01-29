Прем'єр Греції подякував США за схвалення продажу винищувачів F-35

Грецький прем'єр-міністр Кіріакос Міцотакіс 27 січня привітав рішення Державного департаменту США дозволити продаж Греції винищувачів F-35.

Відповідну заяву поширила пресслужба Міцотакіса, повідомляє "Європейська правда".

Прем'єр Греції заявив, що рішення США щодо продажу F-35 сталось у "важливий день для нашої національної оборони та для грецької дипломатії".

"Виходячи з листа, який я отримав від державного секретаря США Ентоні Блінкена, стратегічна глибина греко-американських відносин підкреслюється та закріплюється. Завдяки цьому Греція офіційно на шляху до придбання до 40 винищувачів останнього покоління F-35", - додав він.

Міцотакіс зауважив, що Греція додатково отримає безоплатний пакет військового обладнання обладнання, яке "суттєво посилює всі три види Збройних Сил, а також берегову охорону". Йдеться зокрема про фрегати, вантажні літаки С-130, танки та бронетехніку.

Напередодні Управління воєнного співробітництва Міністерства оборони США повідомило, що Держдеп продаж Греції F-35 вартістю 8,6 мільярда доларів.

Греція тривалий час намагалась отримати ці винищувачі для стримування потенційних агресивних дій Туреччини, з якою має суперечності в морській акваторії та з питання Кіпру.

Через це ж Афіни рішуче виступили проти продажу Анкарі американських F-16. Тим не менш, відповідна угода була розблокована після того, як Туреччина після півторарічної затримки схвалила вступ Швеції до Північноатлантичного Альянсу.